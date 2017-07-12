التضامن: بدء صرف دعم تكافل وكرامة لعدد من المستفيدين من مكاتب البريد

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، “غادة والي”، أن إجراءات صرف الدعم المالي لمستفيدي خطة برنامج تكافل وكرامة تسير بصورة منتظمة عن طريق مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان خاص لها لإحدى الصحف، اليوم الأربعاء، أن إجمالي العدد الذي أجرى عمليات السحب من خلال مراكز البريد وصل 536.255 مستفيد بالدعم فى ثاني يوم للصرف، وهو يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الحالى، وهذا حتى الساعة 4 عصرا بإجمالي مبالغ وصلت 278،201،520.78 جنيه، هذا بالإضافة إلى ماتم صرفه خلال اليوم الأول للصرف الذى بلغ قيمته 180.635.574.98 جنيه لعدد 349،396 مستفيد فعلى بالصرف.

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أكدت “غادة والي”، أنه تقديم موعد عمليات صرف هذه الزيادات والتي كان محدد لها موعد آخر وهو شهر أغسطس القادم بناءا على توصيات من الدولة بسرعة الصرف مراعاة منها للأحوال الاقتصادية الراهنة وجهود الحكومة في الاهتمام بتوجيهات الحماية الاجتماعية وبالأخص التي تمس للأسر شديدة فقرا.

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، على موضوع إمكانية إضافة أسر جديدة ضمن دعم البرنامج: “إن العمل على تسجيل المزيد من الأسر ضمن البرنامج مازال مستمرا على مستوى جميع محافظات الجمهورية”.

علاوة على قيام وزارة التضامن الإجتماعى بتطبيق لعدد من الخطط والاجراءات المكملة لبرنامج “تكافل وكرامة”، مثل مبادرة خطة برنامج “فرصة”، و”الألف يوم الأولى من حياة الطفل”، و”سكن كريم”، سعيا من وزارة التضامن الإجتماعى لاستكمال توصيات الحماية الإجتماعية.