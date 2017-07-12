بنك مصر يعلن عن سعر الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار

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خرجت تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد عاكف مغربى، بعد الإنتهاء من الإجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بأنه قد قررت لجنة الأصول والخصوم التابعة إلى مصرفه في هذا الإجتماع، والتى يتم إطلاق عليها اسم “ألكو” بوجه عام، اليوم بأن يتم رفع أسعار الفائدة التي قد حددها البنك من قبل وام التعامل بها في الفترة السابقة على بعض المنتجات المصرفية والتي ترتبط بشكل مباشر بـ”الكوريدور” بالإضافة إلى رفع أسعار بقية الأوعية الادخارية التابعة إلى بنك مصر في الفترة المقبلة بنسب متفاوتة.

ورد في تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه قد ارتفعت أسعار الفائدة من 0.25% إلى 1% حيث تتوقف النسبة المقررة على حسب الفترة التي يخضع عليها التعامل والتي تتراوح ما بين شهر حتى عامين.

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أكد عاكف مغربي، على أن أسعار الفائدة الجديدة سوف يتم تطبيقها على كلاً من حسابات التوفير بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل، كما أشار إلى أنه قد تقرر أن تختلف نسبة الفائدة المقررة بعد هذا الإجتماع باختلاف أجل الوعاء الادخاري.

وأضاف السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحاته الصحفية الصادرة، أنه بخصوص شهادات الادخار وتحديدًا تلك التي تعد ذات عائد 16% و20 %، قد تقرر أن تظل مستمرة بنفس نسبة أسعار الفائدة الحالية والتي يتم التعامل بها من قبل من أجل البيع للعملاء، كما أكد في تصريحاته عى أنه سوف يتم الإبقاء على سعر الفائدة المعتاد في الفترة الحالية.