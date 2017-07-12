المركزي يمنح تسهيلات على قروض المنشآت الصغيرة تشجيعا للقطاع الزراعى

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عقد مجلس إدارة البنك المركزى اجتماع، اليوم الأربعاء، الموافق يوم 12 من شهر يوليو عام 2017 ، قرر خلالها تقليل الحد الأدنى لحجم معدل الأعمال “الإيرادات السنوية/ المبيعات”، للهيئات والمشروعات الصغيرة.

التى تعمل فى مجال الانتاج الزراعى، و الألبان، والتصنيع الزراعى و الاعلاف، والانتاج الداجنى، والثروة السمكية، وايضا الحيوانية “من تسمين أو إدرار الألبان أو تربية أو البياض”.

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حتى يصل إلى 250 ألف جنيه “بدلاً من مليون جنيه”، وحتى أقل من 50 مليون جنيه، وسوف يتم منحها العديد من التسهيلات الائتمانية بسعر عائد قليل وصل إلى 5%”عائد بسيط متناقص”، تحت شعار المبادرة التى أصدرت فى يوم 11 من شهر يناير عام 2016.

جاء هذا القرار لدعم حرص الحكومة على تنمية المجال الزراعي على أساس أنه نواة أساسية للاقتصاد المصري، وبناءا عليه نجد أنه من الضروري تقليل تكلفة التمويل لتلك المشروعات الصغيرة حتى يتمكن المجال الزراعى من مسايرة متطلبات المرحلة الجارية لتعزيز سياسة الحكومة الزراعية.

كما أنه من خلال تنشيط وتطوير القطاع الزراعي، يمكن العمل خدمة الاقتصاد الوطني، لسد احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية، وتوفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة يستطيع المستهلكين التعامل معها، وحرصا من الدولة على توفير متطلبات المواطن المصرى البسيط.

تحاول الدولة من خلال هذا القرار تقديم كل التسهيلات الائتمانية، المتاحة لمساعدة المنشآت الصغيرة على النمو والازدهار، حتى تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية.