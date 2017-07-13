مجلة أمريكية تصف الاقتصاد المصرى بأنه تركة ثقيلة تحملها السيسى بعد مبارك

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نشرت مجلة “كومنتاري الأمريكية”، ما يفيد أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” يسعى لمحاولة إيجاد حل للتركة الاقتصادية التى تحمل كثيرا من العقبات، وحذرت المجلة الأمريكية من مواجهة الاقتصاد المصري لنفس المشكلات، التي كان يواجهها في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك .

وأضافت المجلة، أمس الأربعاء، إن الاقتصاد المصري عاش لأعوام كثيرة في ضغوط كبيرة، وذلك بعد أن تعرض لعقود من السيطرة المركزية، والتى نتج عنها تآكل النشاط الحيوي للاقتصاد المصرى، من خلال الاعتماد على إعانات غير منظمة او مدروسة، وهو ما نتج عنه حالة الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها الآن والتى أصبحت غاية فى القسوة على المواطنين .

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وتابعت المجلة أن العام ونصف القادمين، تعد هي الأشد ثقل وخطورة في مستقبل مصر الاقتصادي، فى ظل احتمالات ظهور أزمات جديدة، بعد أزمة انخفاض زراعة القمح لأقل مستوياتها منذ عام 1919، واصفة الاقتصاد القائم بـ “الهش”.

ومنذ نوفمبر الماضي تحاول الحكومة المصرية تنفيذ عدة إجراءات وإصلاحات اقتصادية من أنها تعزيز موقف الاقتصاد المصرى وانعاشه بعد عدة أعوام، عانى خلالها من حالة ترنح وفقدان للتوازن كانت عنيفة ، وبدأت هذه الإجراءات بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار ليقفز الدولار حينها قفزة غير مسبوقة .

وكان هذا القرار يهدف للحد من معاملات السوق السوداء فى العملات الأجنبية، بالإضافة لعدة قرارات خاصة بخفض الدعم والذي يكلف الدولة مليارات دون وصوله لمستحقيه، فى خطوة تعد هى الأعنف على الشارع المصرى منذ عقود .