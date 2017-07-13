الشرقية للدخان تعلن عن بدء العمل بأسعار السجائر الجديدة

Advertisements

قامت شركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى”، مؤخرًا بالإعلان عن قرارها الجديد والخاص برفع أسعار السجائر لعدد من منتجاتها، على أن يتم العمل بالقرار الجديد بداية من اليوم الخميس، في إطار تطبيق الشركة لأحكام ضريبة القيمة المضافة والتي تحمل رقم 67 لسنة 2017.

أعلنت شركة الشرقية للدخان، في البيان الرسمي الصادر لها إلى البورصة اليوم، إنه قد اتخذت قرارها بشأن رفع سعر أسعار السجائر، لعدد من أصنافها، حيث تم رفع سعر صنف فايسروي فلتر وصنف لايت إلى 18 جنيه مقارنة بسعره في السابق والذي كان بـ17 جنيها.

Advertisements

جدير بالذكر أنه فى وقت آخر قد أعلنت “شعبة الدخان” أن الزيادة الجديدة التي قد أعلنت عنها والتي تخص ارتفاع أسعار سجائر كليوباترا لا علاقة لها بضريبة القيمة المضافة، وإنما جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما أكدت الشركة على احتمالية رفع الأسعار في الفترة المقبلة بما يتناسب متغيرات السوق المصري أمر محتمل ومتوقع.

قد أكد إمبابى في تصريحاته على أن “الشرقية للدخان” قد قامت بوضع زيادة طفيفة على أسعار السجائر تتراوح ما بين 50 قرشا إلى جنيه واحد.

وعن أسعار السجائر الجديدة بعد أن أقرت الشركة الزيادة عليها كانت كالتالى، بلغ سعر كليوباترا كينج سايز في السوق الآن بدل من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، كما ارتفع سعر كليوباترا كوين ورقية بعد الزيادة من 12 جنيه إلى 12.50 جنيه، أما عن سعر كليوباترا سوبر فقد ارتفع من 12.75 جنيه إلى 15 جنيها.