رفع حد السحب اليومي من ماكينات الـ “ATM” في البنك الأهلي

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أعلن البنك الأهلي المصري، مؤخرًا أنه قد قرر أن يتم رفع حد السحب النقدي اليومي الخاص بالكروت الكلاسيكية، وذلك بالنسبة للعملاء الذين يستخدمون ماكينات الصراف الآلي “ATM”، حيث أصبح بإمكانهم الآن أن يقوموا بسحب مبلغ ١٠ آلاف جنيه بشكل يومي بعد أن كان حد السحب اليومي من هذه الماكينات هو ٨ آلاف جنيها.

جاءت تصريحات السيد مدير فروع بالبنك، الصحفية مؤخرًا مؤكدة على أنهم قد تلقوا تعليمات واضحة صادرة من الإدارة الخاصة بالبنك الأهلي بخصوص رفع حد السحب علي الكارت العادي والذي يطلق عليه الكارت “الكلاسيكي” وذلك من خلال ماكينات السحب النقدي، على أن يستطيع العميل سحب مبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد.

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من جهة أخرى أكد مير الفروع على أنه قد تقرر رفع الحد السحب النقدي ايضًا وذلك علي الكارت البلاتينيوم حيث يعد هذا الكارت خاص بكبار العملاء في البنك الأهلي وقد وصل الحد الجديد في الإستخدام به إلى ٣٠ ألف جنيه يوميا وذلك مقارنة بما كان مسموح به من قبل وهو 15 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن خطوة البنك الاهلي قد أتت منه بعد أن ارتفعت الأسعار بوجه عام في مصر خلال الشهور الأخيرة على أثر تطبيق قرار تعويم الجنيه المصري بالبلاد والذي قد أعلن عنه البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي.

وقد أثر قرار البنك المركزي على الاقتصاد بحيث قفز معدل التضخم فيها حتى الآن إلى أكثر من 30% والذي تعد مستويات لم يسبق أن يصل إليها الاقتصاد المصري من قبل منذ 3 عقود.