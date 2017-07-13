آخر جلسات الأسبوع للبورصة المصرية تحقق ارتفاع تاريخي اليوم

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نجحت البورصة خلال تعاملات اليوم وهي تعاملات نهاية الأسبوع الأسبوع الحالي من تحقيق مستوى جديد خلال التعاملات، والتي وصلت خلالها إلى نحو 13823 نقطة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم نحو 1% وكان هذا نتيجة تلقيه لدَعم الكثير من الشركات الأجنبية وكذلك الشركات العربية.

في حين أن هناك مؤشر EGX70 الذي شهد تراجع بنحو 0.35% بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الأسهم الأوسع نطاقا التابعة لمُؤشر EGX100 قد وصلت إلى نحو 0.21%.

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وبلغت قيمة المبيعات الصافية التي سجلتها تعاملات المستثمرين المصريين نحو 38.7 مليون جنيه، بينما كانت قيمة المشتريات التي حققتها تعاملات الأجانب نحو 19 مليون جنيه.

كما أن السهم التجاري الدولي قد صعد اليوم على مستوى الأسهم القيادية، وبلغ الارتفاع نحو 1.84% بينما كان الارتفاع بالنسبة للشرقية للدخان بنحو 0.01%، والارتفاع بالنسبة للإعلام وأوراسكوم للاتصالات قد وصلت نسبته إلى 2.8%.

كما أعلن رئيس قسم التحليل الفني لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية خلال التصريحات التي قام بها، أنه وبعد فترة التصحيح التي يمر بها السوق خلال الفترة الحالية، فإن اتجاه السوق يتجه نحو الصعود بشكل عام، إلا أنه يوجد بعض جلسات الهبوط التي تتخلله من وقت إلى آخر.

هذا بجانب التحفيز الذي قدمه أداء سهم التجاري الدولي وذلك مع بداية جلسة تعاملات اليوم، حيث تمكن خلال التعاملات من تجاوز مستوى ال 13700 نقطة، و بقيت معظم الأسهم مرتفعة هذا بالرغم من عمليات بيع منتصف الجلسة والتي ظهرت خلال التعاملات.

و من المتوقع من قبل غريب أن يواصل السوق هذا الارتفاعات خلال تعاملات الأسبوع القادم، و أنه يستهدف خلال الفترة الحالية مستوى 14 ألف نقطة مع اقترابه خلال الفترة الماضية من مستوى 13900 نقطة.

هذا في حين أن جلسات أمس قد أغلقت عند ارتفاع بنسبة 0.04% عند مستوى 13690 نقطة بالنسبة لتَعاملات المؤشر الرئيسي EGX30 .