البنك الأهلي: رفع أسعار الفائدة على التوفير والودائع أقل من ٦ شهور

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خرجت بعض التصريحات الهامة يوم أمس من السيد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي ابوالفتوح، بخصوص بعض القرارات الجديدة الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث ورد في تصريحات بنك الأهلي والذي يعد أكبر البنوك الحكومية في جمهورية مصر العربية إن مصرفه قد قرر يوم الخميس الموافق 13/7/2017 برفع أسعار الفائدة على كلاً من حساب التوفير و حساب الودائع التي تعد أقل من ٦ شهور.

ورد في البيان الذي أعلن عنه البنك الأهلي والذي اتخذه من خلال لجنة الأصول والخصوم التي يطلق عليها أسم “الاليكو ” والتي من مهامها أن تكون مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة داخل البنك ومتابعة كل ما هو جديد لها في السوق، أنه قد تقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة ٠,٥٪ وذلك على كلاً من حساب التوفير، كما تقرر رفع الفائدة على حساب الودائع بنسبة ٠,٧٥٪ على الودائع الأقل من ٦ شهور.

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من جهة أخرى قد أكد ابوالفتوح في تصريحات الصحفية والتي قد نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرًا، أنه قد اتخذ البنك قراره الرسمي بعدم إصدار شهادات جديدة في الوقت الحالي بعائد سنوي أعلى وذلك تماشيا مع قرارات البنك المركزي المصري والذي قد أعلن عن زيادة أسعار الفائدة ٢٪ يوم الخميس الماضى .

كما أكد في تصريحاته على أن شهادات الادخار التي يعلن عنها البنك والتي تعد ذات عائد 16% أو 20%، ما زالت مستمرة حتى الآن بنفس أسعار الفائدة الحالية والتي يتم التعامل بها من أجل البيع للعملاء ، وقد بلغت حصيلة هذه الشهادات حتى الآن أكثر من ٣٠٠ مليار جنيه .