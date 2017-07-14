تأثير برنامج الإصلاح على الطبقة المتوسطة في مصر من وجه نظر صندوق النقد

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أعلن صندوق النقد الدولى خلال التقرير الذي قام بنشره عن الأثر الذي تركه برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتم تطبيقه خلال الفترة الحالية من قبل الحكومة المصرية على المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة، حيث يقوم هذا البرنامج بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية محدودي الدخل و لذا كان من الضروري دراسة ما مدى تأثير هذا البرنامج على أصحاب الطبقة المتوسطة.

و خلال التقرير الذي تم نشره، أكد صندوق النقد الدولى أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي والتي بدأت بتخفيض الدعم على البترول والكهرباء و تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي هذا بجانب إجراء رفع قيمة الضريبة المضافة، كل تلك الإجراءات من المقرر أن تعود بالنفع على جميع المواطنين المصريين ولكن هذا سيكون على المدى الطويل.

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هذا بجانب أن تلك الإصلاحات سوف تقدم الكثير من الدعم والمساعدة لكل من الطبقة المتوسطة وغيرها من الفئات الأقل ممن ينتمون إلى محدودي الدخل، و ستحقق لهم النمو والرخاء وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة ولكن هذا من المقرر أن يكون له الكثير من التكاليف والذي يحتاج إلى جنيها على المدى القصير.

هذا بجَانب الإصلاحات التي من المقرر أن يحدثها هذا البرنامج في اقتصاد البلاد والتي ستُساهم في تحقيق التقدم والازدهار خلال الفترة القادمة وتحقق المزيد من الاستقرار .