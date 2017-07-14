البورصة تكشف عن تفاصيل حصيلة تداولها خلال الأسبوع الماضى

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قام البورصة المصرية بالكشف عن إجمالي قيمة التداول التي خاضتها خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجمها نحو 6 مليارات جنيه مصري مع ختام تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنتهى، من جهة أخرى قد بلغت كمية التداول التي خاضتها البورصة المصرية خلال تعاملاتها في الأسبوع السابق نحو 1900 مليون ورقة منفذة حيث تم تنفيذها على نحو 134 ألف عملية بالبورصة.

كما وصل إجمالى قيمة تداولها في نفس الفترة نحو 4.5 مليار جنيه مصري، وقد أعلنت البورصة أنه في هذه الفترة من الاسبوع الماضي قد بلغت كمية التداول فيها حوالي 1122 مليون ورقة منفذة حيث تم تنفيذ هذه الأوراق على حوالي 107 ألف عملية بالبورصة.

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من جهة أخرى قد أعلنت البورصة المصرية في بيانها أنه قد بلغت قيمة التداول التي تخص بورصة النيل، مع نهاية الأسبوع وفقًا للتقرير الأسبوعى الصادرة عن البورصة نحو 11.9 مليون جنيه مصري.

أكدت البورصة فى بيانها على أنه قد وصلت كمية تداولها نحو 10.5 مليون ورقة منفذة حيث تم تنفيذها على 1405 عملية وذلك فى خلال تعاملاتها الأسبوع المنتهى، كما تمكنت البورصة من الاستحواذ على قيمة هذه الأسهم والتي قد بلغت قيمتها حوالي 83.02% من إجمالي قيمة التداول التي قد حدثت داخل المقصورة.

جدير بالذكر أنه قد مثلت قيمة تداول السندات في تلك الفترة طبقًا لبيان البورصة المصرية نحو 16.98% مع نهاية هذا الأسبوع.