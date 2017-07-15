البورصة المصرية تعلن عن صافى مشتريات العرب خلال أسبوع

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قامت البورصة المصرية مؤخرًا بالإعلان عن إجمالي صافي مشتريات الأجانب غير العرب بها خلال منذ بداية العام الحالي، حيث أكدت البورصة على أنه قد بلغ إجمالي الشراء لهم نحو 7084.09 مليون جنيه مصري حتى الآن، بينما من جهة أخرى قد بلغ إجمالي صافي مشتريات العرب نحو 262.24 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة، وقد أكدت البورصة أن هذه التعاملات جاءت بعد استبعاد الصفقات منها.

أما فيما يخص تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فقد ورد فى التقرير الأسبوعى الصادر من البورصة المصرية، أنه قد سجل الأجانب “غير العرب” في تلك الفترة صافي بيع بنحو 70.2 مليون جنيه مصري، بينما من جهة أخرى قد بلغ إجمالي ما سجله العرب في تعاملاتهم في نفس الفترة من مشتريات بقيمة 193.82 مليون جنيه مصري، وجاء هذا بعد استبعاد الصفقات منها.

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من جهة أخرى قد سجلت تعاملات المصريين في هذه الفترة طبقا لتقرير البورصة المصرية الاسبوعي نسبة 76.95% وذلك من إجمالي قيمة تعاملات السوق، بينما ورد أن الأجانب غير العرب قد تمكنوا من الاستحواذ على نسبة 13.70% من إجمالي التعاملات، بينما بلغت تعاملات العرب في تلك الفترة نحو 9.35% وذلك في خلال تعاملاتهم في اﻷسبوع الماضي، والتي تمت بعد استبعاد قيمة الصفقات منها.

جاء في بيان للبورصة أنه قد استحوذت المؤسسات خلال هذا الأسبوع على 44.89% وذلك من إجمالي من المعاملات فى البورصة، أما عن إجمالي باقى المعاملات فيها فقد بلغت نسبة 55.11% من نصيب الأفراد، حيث ورد أنه قد سجلت المؤسسات في هذه الفترة نحو 40.28 مليون جنيه من صافى عمليات الشراء خلال اﻷسبوع الماضى حيث تم هذا بعد استبعاد الصفقات.