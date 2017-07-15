البنك المركزي المصري يعلن عن موعد طرح “أذون خزانة” القادم

اعتاد البنك المصري على طرح عدد من أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، وقد صرح البنك المركزي المصري أنه قد اتخذ قراره بشأن طرح عدد من أذون الخزانة الجديدة يوم غدًا الأحد.
تقرر أن يطرح البنك المركزي أحدث أذون خزانة بدلاً من وزارة المالية، حيث بلغ إجمالي قيمة أذون خزانة التي من المقرر أن يتم طرحها يوم غد نحو 13 مليار جنيه مصري.
من جهة أخرى قد أعلن البنك المركزي المصري أنه تبلغ قيمة الطرح الأول من أذون خزانة التي تم الكشف عنها في تصريحاته الأخيرة والتي تكون مدتها لأجل 91 يومًا، حوالي 6.2 مليار جنيه، بينما من المقرر أن يتم طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 6.7 مليار جنيه مصري على أن تكون مدتها لأجل 266 يومًا فقط.
جدير بالذكر أنه قد توقعت بعض المصادر أنه سوف تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة مع حلول نهاية العام المالى الجارى في مصر، إلى حوالي 322 مليار جنيه مصري.
من جهة أخرى يعمل البنك المركزى المصري على تمويل العجز في الموازنة عن طريق طرح عدد كبير من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية، كما يقوم المركزي على استخدام أدوات الدين الحكومية لتقليل هذه الفجوة، بالإضافة إلى استخدام المساعدات والمنح التي تقدمها عدد من الدول العربية إلى البلاد للمساعدة في حل أزمتها، ويتم ايضًا اللجوء إلى القروض الدولية لسد هذا العجز.
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