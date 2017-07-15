الالكو: رفع قيمة الفائدة على حسابات الودائع والتوفير

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أنهت لجان الأصول والخصوم المسماة ب “الالكو” عقد اجتماعاتها، حيث استمرت هذه الاجتماعات حوالي خمس أيام مضت، توصي برفع قيمة الفائدة على حسابات الودائع والتوفير.

ويعتبر بنك مصر أول البنوك التي عمد إلى رفع قيمة الفائدة على حسابات الودائع والتوفير؛ حيث يعتبر بنك مصر هو ثاني أكبر البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي المصري، حيث رفعت قيمة الفائدة على حسابات الأوعية الادخارية التي لها صفة التغير بنسبة تصل إلى واحد في المائة، بالإضافة على رفع الفائدة على الحسابات التي تعمل في مجال التوفير بواقع نصف في المائة.

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وعمل قرار بنك مصر على رفع قيمة الفائدة إلى ارتفاع قيمة التوفير ليصل إلى 12.25 في المائة للحسابات التي تعمل في مجال التوفير، كما أن هذه الحسابات تصرف في الشهر بدل يصل إلى 11.75 في المائة، وارتفع العائد عن الربع السنوي ليصل إلى 12,5 في المائة بدل من 12 في المائة، وأدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع العائد النصف سنوي ليصل إلى 12,625 في المائة حيث كان وصل قبل الزيادة إلى 11,125 في المائة، وبلغ العائد عن السنة 12.75% حيث كان مسجلا 12.25% مسبقا.

ومن ناحية أخرى قرر البنك الأهلي المصري المتمثل في لجنة الأصول والخصوم العمل على رفع نسبة الفائدة على حسابات التوفير بنحو نصف في المائة، بالإضافة إلى توصية لجنة الأصول والخصوم بالبنك على رفع الفائدة التي خص الودائع بشرط أن يصل مدة الوديعة على الأقل ستة أشهر.

وبالتبعية رفع بنك الإسكندرية قيمة الفائدة على الشهادات الادخارية المسماة “برايم اليكس جولد” بقيمة اثنين في المائة لترتفع إلى 18,75 في المائة عن الشهادة الادخارية عائدها الشهري بدل من نسبة 16,75%، لتصل الشهادة الادخارية إلى تسع عشر في المائة على العائد الربع سنوي بدل من سبعة عشر في المائة.

كما عمل بنك بلوم على رفع قيمة الفائدة على الشهادة الثلاثية المتغيرة العائد، والتي تصرف شهريا لتصل إلى 18,025 في المائة بدل من 16,25 في المائة، كما رفع أيضا بنك قطر الوطني قيمة الفائدة على الشهادة الثلاثية المتغيرة التابعة له لتسجل حوالي 18,75 في المائة ليصرفها البنك شهريا وعلى نحو دوري.

أما بالنسبة للمصرف المتحد فقد رفعت لجنة الأصول والخصوم سعر قيمة العائد من الشهادات الثلاثية الادخارية الشهرية لتصل إلى ثمانية عشر في المائة بدل من ستة عشر في المائة، ليتم حساب قيمة العائد على الشهادة الادخارية في اليوم التالي من شراءها.