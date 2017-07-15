“محمد الشبراوي” ينتقد قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض

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أعلن عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية محمد الشبراوي كما أنه عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن انتقاده لما يقرره البنك المركزي المصري بشأن رفع نسبة الفائدة إلى اثنين في المائة أي بما يعادل مائتين نقطة ليسجل 75,19 في المائة على الإقراض، ومسجلا 75,18 في المائة على الإيداع.

وأعرب محمد الشبراوي عن انتقاده لقرار البنك المركزي بزيادة قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض لأنها تمثل الزيادة الثانية في مدة شهرين، حيث تم زيادة أسعار الفائدة بواقع مائتين نقطة بنحو اثنين في المائة على سعر عوائد الإقراض والإيداع في مايو السابع لتصل إلى 17,75 في المائة، و16,75 في المائة على الترتيب، وأوضح أن الزيادة المقررة على قيمة الفائدة ارتفعت لما يصل إلى سبعة في المائة وذلك في مدة زمنية أقل من سنة مع عدم مراعاة قرار ارتفاع سعر الدولار، وتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المياه، والطاقة والمحروقات في الفترة الحالية.

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وأوضح محمد الشبراوي أن الصناعة المصرية لا يمكن أن تتحمل كل هذه المؤثرات، بالإضافة إلى نتائج القرارات التي تجعل القطاع الصناعي غير قادر على تحملها حيث سيؤدي هذه القرارات إلى زيادة سعر التكلفة بنسبة يعجز عن تحملها كل من المستهلك والصانع على حد سواء.

وتساءل محمد الشبراوي كيف تعمل الحكومة المصرية على جذب وتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى إصدار قانون جديد ليعمل على التيسير على المستثمر، في نفس الوقت يتخذ البنك المركزي المصري عكس هذه الإجراءات ويسلك الطريق المعاكس.

وأشار محمد الشبراوي على ضرورة تشجيع وتنمية باقي الصناعات في مصر، حيث أوضح أنه في ظل قلة الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى قلة النمو في المجال الزراعي بسبب مشكلات مياه المستخدمة في ري الأراضي، وتوقف الاستثمارات السياحية في مصر، فأصبح الاستثمارات الصناعية هي محور التنمية الاقتصادية حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاء قرار البنك المركزي المصري بتعديل نسبة الفائدة على الإقراض والإيداع في نفس وقت تحرير سعر الصرف الذي تم في يوم 3 من شهر نوفمبر السابق، ورفع نسبة الفائدة إلى ثلاثة في المائة دفعة واحدة على كل من الإقراض والإيداع، كما رفع البنك المركزي المصري سعر الخصم والائتمان بواقع ثلاثة في المائة أيضا.