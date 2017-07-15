تعرف على أسباب تراجع الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي

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صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية، حيث تشكل صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي حوالي ثلث الصادرات المصرية ووارداتها من كل العالم لعام 2015 \2016.

وأوضحت هالة السعيد أن تباطؤ وتراجع النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة السابقة، عمل على تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تراجع صادرات جمهورية مصر العربية لتلك الدول بنسبة تصل إلى تسعة عشر في المائة، وأدى ذلك إلى تراجع الواردات بنسبة اثنين في المائة.

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وتشير مؤشرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية إلى تراجع معدلات التنمية الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة بالمقارنة مع فترات النمو الذي تم في عام 2015، والذي وصل إلى اثنين في المائة، وسجل هذا النمو أيضا في عام 2016 قيمة تصل إلى 1,7 في المائة، ومن المتوقع أن يتحسن نسبة النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري خلال عام 2017 بشكل ليس بكبير.

ومن المتوقع أيضا أن يستمر التحسن بشكل بسيط في العام المقبل 2018 ليرتفع إلى 1,6 في المائة، ثم بعد ذلك تتجه المؤشرات الاقتصادية إلى استقرار في الأداء الاقتصادي ليستقر عند نسبة 1,5 في المائة خلال الثلاثة سنوات القادمة ليصل إلى عام 2021 بهذه الوتيرة تبعا للمؤشرات الاقتصادية.

أشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى ما تم الإعلان عنه في التقرير الصادر عن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي وتأثيره على أداء الاقتصاد المصري، كما عمل خروج دولة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالتأثير السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.