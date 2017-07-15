تعرف على قيمة فاتورة يوليو على حسب الاستهلاك بعد رفع أسعار الكهرباء

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سوف نعرض عليكم قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الجديدة لشهر يوليو الحالي، وهذا على حسب الاستهلاك الشهري، طبقا لجداول الأسعار المستحدثة بعد زيادة أسعار الكهرباء، والتي تم الاعلان عنها اليوم من جانب وزارة الكهرباء‪:‬

فى حالة استهلاك 50 كيلو وات ساعة فى الشهر تبلغ قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 7 جنيهات ونصف الجنيه.

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فى حالة استهلاك 100 كيلو وات ساعة فى الشهر تبلغ قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 19 جنيه ونصف الجنيه.

فى حالة استهلاك 200 كيلو وات فى الشهر تبلغ قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 60 جنيها.

فى حالة استهلاك 300 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 120 جنيها.

فى حالة استهلاك 400 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 189 جنيها.

فى حالة استهلاك 500 كيلو وات ساعة تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 264 جنيها.

فى حالة استهلاك 600 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 339 جنيها.

فى حالة استهلاك 650 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 376 جنيه ونصف جنيه.

فى حالة استهلاك 750 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 511‬ جنيه ونصف جنيه.

فى حالة استهلاك 1000 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 809 جنيهات.

فى حالة استهلاك 2000 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 2740 جنيها.

فى حالة استهلاك 3000 كيلو وات ساعة تكون قيمة الفاتورة التي سوف يتحملها المستهلك 4090 جنيها.