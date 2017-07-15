وزارة الاستثمار تؤكد بالأرقام على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر

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صرحت وزارة الاستثمار، اليوم السبت، بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في مصر في الشهور الأولى من السنة المالية 2016/2017 بنسبة 12% إذا ما قورن بنفس هذه الفترة من السنة المالية الماضية.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في نشرتها الدورية، إن “صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زاد خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر مارس من العام المالي 2016/2017 بما يعادل 12% ليصل إلى 6.6 مليار دولار فى مقابل نحو 5.9 مليار دولار أثناء نفس هذه المدة من العام المالي المنقضي 2015/2016”.

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وأضافت الوزارة فى بيانها إن الاستثمارات المحلية الخاصة “إجمالي المؤسسات التي تم إنشاؤها والشركات التي شهدت عمليات تطوير خلال شهر يونيو 2017، وصل إلى ما يقرب 1120 مؤسسة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة وصلت إلى 4.2 مليار جنيه، وتنقسم بين 960 شركة تم تأسيسها في هذا الشهر مقارنة بـ 913 شركة في نفس الشهر من عام 2016، برؤوس أموال مصدرة الكيانات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليون جنيه، وبدأت 169 شركة فى أعمال التطوير بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إجمالي رؤوس الأموال المصدر في شهر يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه”.

وتابعت الوزارة أن “قطاع الخدمات أعلى المؤسسات الجديدة التي تم إنشاؤها بنحو 410 شركة، ثم يأتى فى المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنحو 290 شركة ثم قطاع التشييد والبناء بنحو 110 شركة وقطاع الزراعة بنحو 84 شركة وقطاع الاتصالات بنحو 49 شركة ثم قطاع السياحة بـ17 شركة، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأكثر المحافظات تأسيسا للشركات ثم محافظة الجيزة ثم محافظتى الشرقية والإسكندرية”.

ومن المرجح أن توفر الشركات الجديدة التي تم إنشاؤها في يونيو 2017 نحو 5 آلاف فرصة عمل.