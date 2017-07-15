اليوم تنتهي مهلة تحديث البيانات و وزارة التموين تعلن عن مصير المتخلفين عن التحديثات

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أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مجموعة من التصريحات أنه وفقا لتصريحات الوزارة فإن تحديث البيانات ينتهي اليوم، هذا حيث قامت الوزارة بفتح باب التحديث منذ أول أبريل.

هذا حيث كان من المقرر أن يقوم عدد 19 مليون من المواطنين بتحديث بياناتهم من إجمالي 70 مليون مواطن، إلا أن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم حتى أول أمس كانوا 18.5 مليون مواطن، و بالتالي فإن عدد نصف مليون من المواطنين لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم.

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و خلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، فقد أكد على ضرورة توجه من لم يقم بتحديث البيانات في أسرع وقت إلى أحد المكاتب التابعة للتَموين لتحديث البيانات اليوم أو من خلال أحد المواقع الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة، هذا حيث من المقرر أن تمتنع الوزارة عن تقديم السلع التموينية لكل من لم يقم بتحديث البيانات، هذا و أكد على أن كافة الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات متوفرة بالمجان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الوزارة ستقوم بإخراج عدد 560 ألف مواطن من التموين وذلك لتخلفهم عن تحديث البيانات للبطاقات التموينية والتي أكدت الوزارة خلال الفترة الماضية على ضرورة تحديثها، هذا وناشد جميع المواطنين ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم بضرورة القيام بتحديثها خلال الساعات الأخيرة من اليوم وإلا فإنهم سوف يخرجوا من المنظومة فهذا مصير كل من تخلف عن تحديث البيانات.