وزارة الاستثمار تعلن عن تفعيل خط ساخن لخدمة رجال الأعمال وخلق منطقة حرة جديدة

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وتتوالى انجازات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث أعلنت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها قد وفرت مجموعة من الخدمات الجديدة لتقديم خدمة اعلي كفاءة رجال الأعمال، كذلك تهدف الخدمات الجديدة المقدمة من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى تسهيل الاستثمار في مصر، ولم تتوقف الخدمات الجديدة من قبل الوزارة فقط على هذا، بل كذلك شملت فتح مناطق حرة جديدة لزيادة الاستثمار في جمهورية مصر.

ففي صباح اليوم يوم الأحد و الذي يوافق اليوم السادس عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، قد أعلنت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد قامت بتفعيل الخط الساخن للوزارة برقم 16035، وقد دشنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي هذا الخط الساخن الجديد فقط للمستثمرين، سواء كانوا ممن يحملون الجنسية المصرية أو لا، كما أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد دشنت خطها الساخن الجديد فقط من أن تستقبل من خلاله شكاوى المستثمرين والعقبات التي يواجهونها.

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كذلك يتم من خلاله التواصل مع المستثمرين وتلقي مقترحاتهم، و هذا بهدف تقديم خدمات استثمارية أفضل وأعلى كفاءة، كذلك قد أكدت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الرقم الساخن يهدف في المقام الأول إلى توحيد كافة المجمعات الاستثمارية في جميع المحافظات في كافة أنحاء جمهورية مصر.

وهذا في خلال كلمة السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أثناء زيارتها لمدينة الإسكندرية اليوم، تلك الزيارة التي تمت بحضور كلًا من السيد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وقد شملت هذه الزيارة أيضًا زيارة إلى مركز خدمة المستثمرين في مدينة الإسكندرية، و الذي قد طالبت بتطويره.

وفي أثناء تلك الزيارة، قد أشارت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بضرورة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، كما أن سيادتها قد أكدت على أن القطاع الخاص له دور رئيسي في حل بعض المشكلات في المناطق الحرة الجديدة.

وأخيرًا، أوضحت السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المنطقة الحرة الحالية في منطقة برج العرب قد أوشكت على الاكتمال تمامًا، ليبدأ بعد ذلك مرحلة التطوير و التوسيع للمناطق الحرة.