البورصة تسجل مستوى تاريخى .. لاستقطاب استثمارات عربية وأجنبية

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استطاع المؤشر الأساسي للبورصة المصرية أثناء انعقاد جلسات الأسبوع السابق، أن يحقق أعلى مستوى له منذ انطلاقه، ويضاف بذلك إلى حزمة المستويات القياسية التي نجحت البورصةالمصرية فى تحقيقها، منذ تطبيق خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة.

يسعى الآن، رؤساء الشركات التى تعمل فى مجال تداول الأوراق المالية، إلى الاستفادة من الأداء الأمثل لسوق المال المصرى فى استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبالأخص مع اقتراب بداية تنفيذ خطة الطروحات الحكومية.

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حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية، أرباحا تصل إلى 12.98 مليار جنيه أثناء انعقاد جلسات الأسبوع السابق، حتى يختم تعاملاته عند مستوى 713.850 مليار جنيه، كما حقق المؤشر الأساسي للبورصة المصرية أعلى مستوى فى تاريخه، أثناء جلسة يوم الخميس، بفضل الأداء الأمثل للأسهم القيادية خاصة فى قطاع البنوك فى مقدمتها البنك التجارى الدولى.

كما حقق الأجانب غير العرب صافى قيمة شراء بالبورصة المصرية وصلت إلى 7084.09 مليون جنيه، منذ بداية أعمال هذا العام، فى الوقت الذى حقق فيه العرب صافى قيمة شراء بلغت 262.24 مليون جنيه أثناء نفس الفترة، وهذا بعد استثناء الصفقات.

أثناء تعاملات الأسبوع السابق، حقق الأجانب”غير العرب صافى قيمة بيع بالبورصة المصرية وصلت 70.2 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافى قيمة شراء بلغت 193.82 مليون جنيه فى نفس الفترة، بعد استثناء الصفقات، طبقا لما ورد فى البيان الأسبوعي للبورصة المصرية.