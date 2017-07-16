المجموعة العربية للتطوير العقاري تشارك في معرض “عمار يا مصر”

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بدأت فعاليات معرض “عمار يا مصر للاستثمار العقاري في دورته الرابعة والثمانين” بمشاركة المجموعة العربية للتطوير العمراني، وكان قد بدأ المعرض أنشطة أول أمس، ويستمر المعرض إلى الغد، وتم إقامة هذه معرض عمار يا مصر في فندق من فنادق القاهرة.

وتعمل المجموعة العربية للتطوير العمراني المشاركة في المعرض على تقديم عدة مشروعات سكنية بالإضافة إلى تقديمه العديد من العروض الخاصة لمن يقوم بزيارة معرض عمار يا مصر للاستثمار العقاري.

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وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتطوير العمراني أشرف حسن أن شركته تعرض في المعرض ما يشبه حزمة من المشروعات الخاصة بالاستثمار العقاري، والتي تشمل تنوع ما بين الكمبوند وهي عبارة عن تجمع سكني مغلق، بالإضافة إلى العمارات السكنية، والفيلات السكنية المنفصلة والتي تقع الشروق، والمعادي، وهليوبوليس الجديدة، بالإضافة إلى فيلات في التجمع الخامس.

ويشار إلى أن المجموعة العربية للتطوير العقاري حرصت على مشاركتها في فعاليات معرض “عمار يا مصر للاستثمار العقاري” في كل السنوات السابقة سواء المعارض التي تم إقامتها في دول العالم العربي، أو التي تم إقامتها في القاهرة لعمل على تسويق مشروعات السكنية وقد الشركة حققت مبيعات هائلة.

وتروج المجموعة العربية للتطوير العقاري عروض لجذب العملاء خلال معرض عمار يا مصر، للعمل على تسويق مشروعاتها في مجال الاستثمار العقاري للعمل على زيادة عدد الحضور في المعرض.

ومن المتوقع حدوث رواج في مجال الاستثمار العقاري بسبب القوانين الجديدة للعمل في مجال الاستثمار العقاري، كما تعمل الهيئات الحكومية على زيادة القرارات التي تعمل على زيادة الاستثمار العقاري في بدايتها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستمر أنشطة معرض عمار يا مصر للاستثمار العقاري خلال السنة الحالية لينضم سبع معارض في عدد من دول العالم العربي ومنها عمان، والكويت، والإمارات، وقد تم إقامة ست معارض للاستثمار العقاري منها في السنة الماضية.