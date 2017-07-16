“دار المعمار للاستثمار العقاري”تشارك في معرض “عمار يا مصر”

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تشارك شركة دار المعمار للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات في معرض “عمار يا مصر للاستثمار العقاري”، وأعلن المدير التنفيذي للشركة عبد المنعم طه عن تقديم شركة دار المعمار يقدم حزمة من مشروعاتها في الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها في مدينة الشروق، وفي التجمع الخامس، بالإضافة إلى تقديم مجتمع سكني مغلق “كمبوند” تم إقامته في مدينة نصر.

وأشار عبد المنعم طه أن الإقبال على حضور معرض “عمار يا مصر في دورته الرابعة والثمانين” يعد متوسط الحضور، وأضاف تمتد أنشطة المعرض من الرابع عشر من يوليو الجاري وإلى السابع عشر، وتم إقامة هذا المعرض في أحد فنادق القاهرة، معلقاً على أن نسبة الحضور تعد جيدة وأن كانت متوسطة العدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر.

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وأوضح عبد المنعم طه أن الاستثمار العقاري أو العقار يعد من المجالات الأساسية التي يلجأ إليها المواطن المصري يستثمر فيه أمواله حيث تعد الأموال النقدية في الفترة الحالية لا قيمة لها، فلجأ المستثمر المصري إلى السوق العقاري على أنه يخزن القيمة النقدية فعمل ذلك على تحسين سوق الاستثمار العقاري في مصر.

وأعلن عبد المنعم طه أن الشركات المصرية العاملة في مجال الاستثمار العقاري ساهمت بشكل كبير على تحسين سوق الاستثمار العقاري بل وجذب المستثمر إليه عن طريق التسهيلات التي تقدمها في هذا المجال ومن هذه التسهيلات تنازل الشركات عن المقدم المتعاقد عليه، بالإضافة إلى إجراءات العديد من التسهيلات في دفع قيمة الأقساط على العقارات الأمر الذي ساهم على جذب المواطنين إلى سوق العقار بشكل لافت في الفترة الحالية.

وعلق عبد المنعم على المقترح المقدم من غرفة صناعة العقار إذا تم تطبيقه، حيث ينص المقترح على منح الإقامة في مصر للأجانب في مقابل شرائهم عقارات قيمتها مائة ألف دولار ولا تقل عن هذه القيمة، قائلا: أن هذا المقترح سيساهم بشكل فعال وكبير على تحقيق نشاط استثماري للعقارات في مناطق وسط البلد، والقاهرة وليس فقط في المدن الجديدة المقامة لأن الأجنبي لن ينتظر المرافق لتصل إلى العقار هذا بالنسبة إلى العقارات المقامة في المدن الجديدة، لكن الأجنبي يسعى إلى العقار كامل المرافق للحصول عليه فورا ليقيم فيه على وجه السرعة.