أحدث تصريحات شعبة المخابز عن تكلفة إنتاج “شوال الدقيق”

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خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة للمخابز، التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية، السيد عبد الله غراب، بخصوص التكلفة التى يتحملها أصحاب المخابز في الفترة الحالية وتحديدًا بعد ارتفاع الأسعار قد وصلت إلى 20 جنيه وذلك في الشوال الواحد.

أكد عبد الله غراب في تصريحاته على أن عملية رفع تكلفة إنتاج “شوال الدقيق” مؤخرًا بمبلغ 180 جنيه والتي قد أقرتها وزارة التموين والتجارة جاء بناءًا على طلب الشعبة العامة حيث كانت رغبته من البداية في أن تكون تكلفة “شوال الدقيق” حوالي 200 جنيه، ولكن بعد ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف على المواطنين وافقت الشعبة علي تحمل مبلغ 20 جنيه حاليًا وذلك على كل شوال دقيق.

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وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريحاته على أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع الشعبة العامة من أجل أن يتم مناقشة قرار الحكومة المصرية الخاص بتعديل آلية العمل في الفترة القادمة بخصوص منظومة الخبز المدعم، بالإضافة إلى تحرير سعر طن الدقيق في محافظات مصر وخاصة السعر الذي قد حددته وزارة التموين من خلال بعض قراراتها في الأسبوع الماضي.

وأشار في حواه على أن الشعبة العامة للمخابز قد سبق لها وأن حصلت علي وعد من السيد وزير التموين والتجارة في وقت سابق بأن يتم مراجعة تكلفة “شوال الدقيق” في الفترة القادمة وتحديدًا خلال شهر ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن يصل سعر تكلفة شوال الدقيق في تلك الفترة إلى 200 جنيه لكي يتم تقديمه رغيف الخبز طبقًا للتصريحات بالجودة المطلوبة.

وقد ختم رئيس الشعبة العامة للمخابز حديثه مؤكدًا على تحمل الشعبة 20 جنيه من تكلفة إنتاج شوال الدقيق في الفترة الحالية بينما يصل هامش ربح أصحاب المخابز بعد هذه التكلفة هو 10 جنيهات فقط.