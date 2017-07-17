الإحصاء يعلن عن متوسط الأجور اليومية بمصر في شهر يونيو

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قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإعلان عن متوسط الأجور اليومية الخاصة بالعاملين والموظفين في مصر في مختلف القطاعات والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية بجميع المحافظات المصرية، حيث خرجت تلك التصريحات عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، حيث ورد في البيانات الخاصة بالإحصاء أن أقل هذه الأجور هي التي توجد فى قطاع “خدمات المنزل” في مصر، فقد رصد الإحصاء أنها تصل غلى 43.5 جنيه فى اليوم.

من جهة أخرى، قد ورد في بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في التقرير الذي تم الإعلان عنه والخاصة بمتوسط الأجور اليومية الموجودة حاليًا في مختلف القطاعات عن شهر يونيو 2017، أن أعلى هذه الأجور اليومية قد بلغ حوالي 112.6 جنيه حيث جاءت هذه الفئة لصالح السادة العاملين في مصر داخل المنظمات والهيئات الدولية بالإضافة إلى العاملين في السفارات والقنصليات.

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96.9 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الوساطة المالية والتأمين.

92.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف.

83.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى للعاملين حاليًا فى قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعى.

67.4 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة.

82.2 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع النقل والتخزين.

75.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر.

86.7 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع المعلومات والاتصالات.

66.9 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع أنشطة الفنون والإبداع.

82.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع التشييد والبناء.

71.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الصناعات التحويلية.

71.6 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملينحاليًا فى قطاع التعليم.

60 جنيها وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى.

64.8 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين فى قطاع خدمات الغذاء والاقامة.

59.2 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم.

61.1 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى.

66.5 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملينحاليًا فى قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار.

61.3 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح.

112.6 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع المنظمات والهيئات الدولية والسفارات والقنصليات.

56.2 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع العقارات والتأجير.

43.4 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى قطاع خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر.

54.8 جنيه وذلك بالنسبة إلى العاملين حاليًا فى أنشطة الخدمات الأخرى.