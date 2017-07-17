وزارة المالية تعلن عن طرح سندات خزانة بـ 1.5 مليار جنيه بالأسواق

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قامت وزارة المالية بالإعلان مؤخرًا عن نيتها في طرح أذون خزانة جديدة بالأسواق المصرية، حيث ورد أن البنك المركزى المصرى سوف يقوم بطرح هذه الأذون نيابة عن وزارة المالية، وقد تقرر أن يتم طرحها اليوم الإثنين بالسوق المصري.

ورد أن سندات خزانة التي من المقرر عرضها بالأسواق قد بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه مصري، وسوف يتم طرح سندات خزانة كطرح أول بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه للطرح بحيث تكون لأجل لمدة 5 سنوات، وعن قيمة الطرح الثاني لسندات الخزانة ورد أنها تبلغ قيمته 750 مليون جنيه، وسوف يتم طرحها لأجل لمدة 10 سنوات.

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من جهة أخرى قد صرح بعض المختصين أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز لهذا العام المالي فى إجمالي قيمة الموازنة العامة للبلاد بعد نهاية العام الجاري، بحوالي 322 مليار جنيه وتسعى وزارة المالية إلى خفض هذا العجز باستخدام عدة طرق مالية مختلفة قبل الانتهاء من الموازنة العامة ويساعدها في ذلك البنك المركزي المصري.

جدير بالذكر أنه يتم تمويل هذا العجز في الموازنة في مصر كما يحدث فى عدد من الدول الأخرى بشكل سنوي عن طريق طرح البنك المركزى الخاص بالدولة لأذون خزانة بالأسواق، وقد ورد أن البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا عن طرح أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية في السوق المصري من أجل سد العجز في الموازنة العامة.

تقوم الحكومة باستخدام أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة والمنح التي تقوم بعرضها بعض الدول العربية للبلاد كما يتم استغلال القروض الدولية لسد هذا العجز.