تعرف على أهداف خطة التنمية المستدامة لدعم الطبقات الأقل دخلًا

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إن من أهداف خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، هو تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية عن طريق إجراء العديد من التوسعات فى خطة برامج الحماية التى تتميز بقوة الأداء، حيث أنها تتوجه بأهدافها نحو الطبقات الأقل دخلًا والتي لها الأولوية فى الرعاية.

صرحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي في بيان لها صادر عن الوزارة، أنه تستهدف خطة التنمية المستدامة إلى رفع معدلات النمو وزيادة التشغيل كأفضل طريقة لإتاحة فرص عمل كثيرة ومنتجة وكافية ومحاربة الفقر.

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علاوة على ذلك تستهدف أيضا، رفع نسب الاستثمارات الحكومية وزيادة معدلات الإنتاجية، والقضاء على التشوهات المحفزة للمشروعات الاستثمارية ذات الطاقة الكثيفة، والعمالة غير الكثيفة.

كما تعمل خطة التنمية المستدامة، إلى زيادة مساعدة قطاع التصدير، واستقطاب القطاع غير الرسمى للعمل فى المجالات الشرعية للاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين أداء البرامج الاجتماعية التي منها دعم السلع الأساسية التموينية، من خلال تحديث بيانات حاملي بطاقات التموين، و تنقية البطاقات الحالية بصورة متكاملة .

تعمل الدولة جاهدة طبقا لما ورد في بيان خطة التنمية المستدامة “متوسطة المدى”، إلى تطوير برامج المرأة المعيلة، والتوسع فى تصميم برامج للمعاقين، والعمل على إجراء تعديلات شاملة على خطة برنامج التغذية المدرسية.

هذا بجانب تجهيز برامج تستهدف الحد من تشغيل الأطفال ودمج أطفال الشوارع، العمل على الفور فى تطبيق خطط وتطوير وتنمية العشوائيات، بخلاف سرعة التنمية الإدارية والاتجاه نحو أهداف الحكومة الذكية لتطوير مستوى أداء الخدمات الجماهيرية.