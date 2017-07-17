رويترز تكشف عن أسباب تكبد الدولار خسائر فادحة اليوم على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة

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أصاب الدولار الأمريكي فى ختام تعاملاته اليوم خسائر كبيرة فى سوق التعاملات المالية حيث ورد أن العملة الخضراء قد وصلت فى تعاملاتها الأخيرة إلى أدنى مستوياتها الحالية فى التعامل، وقد رجح عدد من المهتمين بأسواق المال إن الانتكاسة التي حدثت الدولار قد وصلت بسبب الهزة المفاجأة التى حلت عليها والتي قد أثرت عليه بشكل كبير كما دفعه إلى السقوط ليصل إلى أدنى مستوى قد يتوصل له فى آخر العشرة أشهر الأخيرة وذلك مقارنة بإجمالى تعاملاته السوقية.

أكدت بعض المصادر أن الهبوط الذى حدث إلى الدولار مقابل سلة عملات صباح اليوم الاثنين، والذي قد أسعد المستثمرين لدى وصول بعض الأنباء لديهم عن وجود ببيانات صينية تبعث على التفاؤل فى الفترة المقبلة لكى يتمكنوا من الاستفادة من فروق أسعار الفائدة التي تقررت مؤخرا على العملات مرتفعة العائد والتي من ضمنها عملة الدولار الأسترالى.

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وقد فاق الناتج المحلي الإجمالي فى العام الحالي للصين التوقعات التي أكدها خبراء الاقتصاد حيث وصل نموه إلى 6.9 بالمئة على اعتبار أنه أساس سنوي وذلك فى خلال الربع الثاني من هذا العام.

من جهة أخرى قفز الدولار الأسترالي خلال تعاملات السوقية إلى أعلى مستوياته مقارنة بتعاملات على مدار عامين حيث ورد أنه قد تمكن الدولار الأسترالي من اختراق مستويات ه المعتادة فى المقاومة الفنية التي تعد مهمة فى نطاق تعاملاته السوقية بمقدار حوالى 0.7700/0.7778 دولار أمريكي، كما تمكنت الحملة من تسجيل 0.7814 دولار وقد جاء ذلك فى أحدث سعر تم التداول بها.

جدير بالذكر أنه قد استطاع الدولار الأمريكى أن يستقر فى تعاملاته الأخيرة مقابل الين حيث تمكن أن يصل إلى نحو 112.575 ين فى اخر تعاملاته السوقية.