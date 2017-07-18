“السلع التموينية” تطرح مناقصات لشراء كمية غير محددة من القمح

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قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح مناقصة لتشتري كمية لم تحدد كميتها من القمح من الموردين الدوليين العالميين على أن يتم شحن المناقصة المتفق عليها من الفترة من الحادي عشر حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس القادم.

وأعلن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف أن جمهورية مصر العربية تريد شراء شحنات كبيرة من القمح اللين والقمح المطحون من الدول التالية: دولة باراجواي، ودولة المجر، ودولة بلغاريا، ودولة رومانيا، ودولة أوكرانيا، ودولة كازاخستان، ودولة روسيا، ودولة الأرجنتين، ودولة بولندا، ودولة ألمانيا، ودولة فرنسا، ودولة أستراليا، ودولة كندا، وأخيرا دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه سوف يتم تقديم عروض مناقصات القمح في موعد يكون أقصاه يوم الثلاثاء وبالتحديد ظهراً على حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في تمام الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش، كما أضافت الهيئة أن نتيجة مناقصات القمح سيتم الإعلان عن نتائجها وبالتحديد عصراً في تمام الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي 13,30 بتوقيت جرينتش في نفس اليوم.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أن العطاءات يشترط أن تكون بأسعار تسليم ظهر السفينة المسماه “فوب” مع تقديم عرض منفصل عن تكاليف شحن كمية القمح المستوردة.

وكانت هيئة السلع التموينية قد حصلت على مناقصة سابقة لها في الثامن من شهر يوليو الماضي على كمية تصل حوالي مائة وخمسة عشر ألف طن من القمح الذي تم استيراده من دولة روسيا.