تعرف على التغييرات التي تهدف الحكومة إلى تطبيقها على منظومة الخبز

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قامت وكالة رويترز الأمريكية بنشر مجموعة من التصريحات التابعة لعدد من المصادر الحكومية في مصر والتي تفيد بقيام الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بتنظيم دراسة تقوم على إحداث تغييرات في منظومة الخبز.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال تلك الدراسة إحداث تغييرات في منظومة الخبز تشمل تخفيض الحصة التي يحصل عليها المواطن من 5 أرغفة إلى 4 فقط هذا بجانب رفع قيمة الرغيف من 10 قروش إلى 20 قرش.

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و جاءت تلك الإجراءات من قبل الحكومة نتيجة لأعمَال الغش التي تقوم بها الكثير من المخابز والتي تقوم ببيع الخبر للخارج بثمن التكلفة الفعلية للرغيف بدلا من سعره في نقاط الخبز.

وحددت الحكومة سعر 20 قرش للرغيف وذلك لقيام المخابز ببيع الرغيف بسعر 20 قرش خارج نقاط الخبز للكثير من المواطنين.

و تقوم الحكومة بتوفير الخبز للمواطنين داخل النقاط بسعر 5 قروش في حين أن سعر الرغيف يباع خارج منظومة الدعم بأسعار تتراوح ما بين نصف جنيه إلى جنيه في الكثير من المخابز في الدولة.

أوضحت المصادر أنها تهدف إلى اتخاذ تلك الإجراءات في ظل الكثير من عمليات السرقة التي تتم في البلاد، وذلك خاصة و أن الكثير من المخابز تقوم أيضا ببيع الدقيق في السوق السوداء، كما وتهدف الحكومة والوزارة إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بالكامل بدون إتاحة الفرصة لأي من التجار لتحقيق السرقات والتجارة في مال المستحقين لتحقيق المزيد من الربح والفائدة.