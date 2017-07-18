انطلاق خدمة “أسس بنفسك” أون لاين من البيت لتأسيس الشركات

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قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور سحر نصر، بالإعلان عن بدء إنطلاق خدمة “أسس بنفسك” على الإنترنت بداية من اليوم الثلاثاء، حيث أكدت على أن الخدمة تمكن المستثمر من أي مكان داخل البلاد أن يقوم بتأسيس شركته الخاصة أون لاين أي من البيت وذلك في إطار سعيها على تسهيل عملية تسجيل الشركات على المستثمرين.

وقد أكدت سحر نصر الله في إعلانها أنه يوجد خط ساخن للشركة يمكن المستثمرين من استقبال شكاوى والعمل على سرعة حلها.

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أكدت سحر نصر في حوارها أنه قد تم الإتفاق خلال الندوة التى تم عقدها اليوم والتي قد ضمت مجلس الأعمال المصرى الكندى على أن الحكومة المصرية قد أصبح لديها الآن من خلال تعاملاتها الاخيرة مسار ورؤية واضحة للمستقبل.

جدير بالذكر أن عملية تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى التى قد أعلنت عنها الحكومة قد بدأت فعليا خلال العامين الماضيين، وقد تم التركيز في هذه الإصلاحات على أن تكون إصلاحات خاصة بالعملية المالية والنقدية.

وأكدت وزيرة الاستثمار على حرص الحكومة المصرية بأن تقوم بمشاركة أكبر جزء ممكن خاص بالقطاع والذي يخص فكرة تحسين مناخ الاستثمار في البلاد بالإضافة إلى خلق بيئة الأعمال المناسبة.

أشارت الوزيرة إلى أن الثقة المتبادلة التي قد تجمع بين القطاع الخاص والحكومة تعد عامل جذب كبير لأجل تدفق الاستثمار، وبالنسبة إلى المستثمر المحلي فله دور كبير فى الترويج للاستثمار خارج البلاد.