وزير النقل يكشف عن سعر تذكرة المترو خلال الفترة القادمة

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صرح السيد وزير النقل والمواصلات، الدكتور هشام عرفات، في أحدث تصريحاته الصحفية إنه من المقرر أن تكون سعر تذكرة المترو فى الفترة المقبلة كما هي الآن بدون أي زيادة حيث تبلغ جنيهان، وقد أكد سيادته على استمرار سعرها على نفس المنوال فى الفترة القادمة.

من جهة أخرى قد أشار الوزير على أن التغيير من المتوقع أن يكون على عدد المحطات التابعة للمترو ولكن مازال هذا التقدير قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ نهائي فيه أو تحديد توقيت معين لذلك.

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وأضاف وزير النقل في تصريحاته التي قد أقامها على هامش الندوة التى تم عقدها مؤخرًا في إطار انعقاد مجلس الأعمال المصرى الكندى والذي قد أقيم رسميًا اليوم والذي قد شاركه بالحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر أنه سوف يقوم بالتوجه اليوم وتحديدًا مساء اليوم إلى طريق شبرا بنها.

أكد الوزير في تصريحاته على أن قيامه بهذه الزيارة يأتي تنفيذًا لرغبته في إقامة جولة ليلية من أجل أن يتمكن من الاطمئنان على سير العمل بشكل سليم فى المشروع.

وأشار الدكتور هشام عرفات، في تصريحاته على أنه من المتوقع أن يتم افتتاح هذا الطريق بشكل رسمي فى نهاية الشهر المقبل طبقًا للخطة الموضوعة، حيث ورد أن تكلفة استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليار جنيه.

ختم الوزير حديثه مؤكدًا على أنه من المتوقع أن يكون هذا العمل سبب رئيسي فى تحقيق انفراجة كبرى بين المواطنين وخاصة مع حلول عيد الاضحى المبارك.