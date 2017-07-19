الجنيه السوداني يتراجع أمام الدولار الأمريكي ويسجل 21,7 جنيه سوداني

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تراجع الجنيه السوداني اليوم الأربعاء أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء ليصل إلى 21,5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي بدلا من 19 جنيه سوداني في الأسبوع السابق، حيث يواصل الجنيه السوداني هبوطه الذي بدأ حين تراخت الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ قرار طالت مدة انتظاره في شأن رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان.

وتواجه دولة السودان العديد من المشاكل الاقتصادية منذ انفصال الجنوب السوداني في عام 2011، مما أدى أيضا إلى انخفاض ثلاث أرباع إنتاج السودان من البترول الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي والعملة الأجنبية للسودان.

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وكانت الولايات المتحدة قد رفعت عقوبات قد فرضتها على دولة السودان في يناير السابق قبل عشرين سنة حيث تم رفع العقوبات لمدة 6 أشهر ليتم رفع الحظر التجاري أيضا بالإضافة إلى إلغاء تجميد الأصول، ورفع العقوبات المالية التي فرضت على السودان مما أدي إلى التأثير بالسلب على اقتصاد دولة السودان، لكن الولايات المتحدة أعلنت أنه يجب على دولة السودان أن يحل العديد من المشاكل والقضايا الرئيسية فيها ومنها الصراعات الداخلية قبل أن يتم رفع العقوبات الدولية عنها بشكل دائم.

وكما أعلنت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عن مد فترة العقوبات إلى مدة ثلاث أشهر للمراجعة، وعزت هذا الإجراء إلى أن مخاوفها تعود إلى مجال حقوق الإنسان.

وأشار المتعاملون في أسواق العملات أن قرار عدم رفع العقوبات عن السودان أدى إلى هبوط الجنيه السوداني مع الإقبال عن شراء الدولار الأمريكي، مع استمرار نقص العملات الأجنبية، وصرح أحد المتعاملين في سوق العملة السوداء قائلا:” بعد القرار الأمريكي بإلغاء العقوبات على السودان لمدة ثلاث أشهر كان هناك إقبال من الممكن أو يوصف الكبير على شراء الدولار الأمريكي بأي سعر، بما يشبه الهرع إلى شراء الدولارات وشح شديد له في سوق العملة”.

بينما في ظل كل القرارات الأمريكية الاخيرة ما يزال البنك المركزي السوداني يبقي على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني عند سعر 6,7 جنيه سوداني.