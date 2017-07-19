مؤشر البورصة المصرية يسجل ارتفاعا تاريخياً بعد استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد

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وصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجي اكس 30″، لارتفاع قال عنه عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه”مستوى التاريخي”، حيث ارتفع بنسبة 1.02 في المائة تقريباً، ليصل إلى مستوى 13956.32 نقطة، عند إغلاق تداولات.

وارتفع أيضاً مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الأوزان النسبية بنسبة 0.81 في المائة، مسجلاً 2141.02 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الأوزان النسبية بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً 12307.93 نقطة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية .

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وفي تصريحات إعلامية خاصة قال الخبير الاقتصادى “معتصم الشهيدي”، إن “أداء جلسة البورصة يرتبط بأداء السوق خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن “السوق المصرى استطاع أن يسجل أعلى قمة في تاريخه وذلك نتيجة استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والانتهاء من المراجعة الدورية ” .

وتابع أن تسلم مصر للشريحة الثانية من القرض المتفق عليه “أضاف ثقة كبيرة وهو ما ظهر واضحاً في عمليات الشراء القوي الذي قام بها عدد من المستثمرون الأجانب وخاصة على سهم البنك التجاري الدولي وقطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات والبنوك” .

وصرح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، إنه قد وافق على إعطاء مصر الدفعة الثانية من قيمة قرض صندوق النقد الدولى والتى تصل قيمتها إلى 1.25 مليار دولار من القرض والذي تصل قيمته الكلية إلى 12 مليار دولار .

وفى نفس السياق قال “عمرو الجارحي” وزير المالية بأن مصر تسعى الى “تشجيع وجذب الاستثمارات فى ظل وجود خطة للإصلاح الاقتصادي والتي تتبعها الحكومة بما يهدف لتحقيق نسب نمو عالية تساعد في ايجاد فرص عمل وتساهم فى استمرار السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية تصاحب جذب الاستثمارات” .