خالد الشافعي: الإصلاحات الاقتصادية تشير إلى استقرار واضح في سعر الدولار في الفترة المقبلة

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قام الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية التابع لحزب المحافظين “خالد الشافعي” بالتأكيد على قيام صندوق النقد الدولي بمنح مصر ثاني شريحة تابعة للقرض الذي أقدمت عليه مصر والبالغ 12 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحاته أن تلك الموافقة جاءت من قبل صندوق النقد الدولي بعد النجاح الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم إجرائها في سبيل علاج التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد من قبل الحكومة المصرية، هذا بجانب الحلول التي المطروحة والتي تساهم في القضاء على الخلل الذي أصاب الميزان التجاري خلال الفترة الماضية والذي نتج عن وجود عجز في الموازنة.

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كما أكمل “الشافعي” في بيانه، أن الموافقة التي منحها صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية من القرض سوف تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة بشكل كبير، إذ أن تلك الموافقة التي منحها صندوق النقد و البنك الدولي هي بمثابة دليل ثقة في الاقتصاد المصري والذي يشجع الكثير من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في مصر، مما يعني أن القرض الذي ستحصل عليه مصر لم يكن مالي فقط.

هذا وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها المواطن المصري في ظل القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والقرارات قد نجحت وبشكل كبير في تحقيق نجاح باهر أكدته التصنيفات الائتمانية.

كما أن الإصلاحات والقرارات تصب في صالح الأجيال القادمة، هذا بجانب أن المستثمر الأجنبي بالطبع لا ينوي العمل في سوق يتعامل بأكثر من سعر للعملة الواحدة، إذ أن هذا يضر بالاستثمارات بشكل كبير، لذا كان لابد من القضاء على السوق السوداء في البلاد.

و في نهاية البيان الذي قام به “الشافعي” أكد على أن الفترة القادمة سوف يشهد اقتصاد البلاد المزيد من الاستقرار والتقدم، هذا في ظل بدء الإنتاج في حقل الشروق و ظهور الغاز الطبيعي خلال العام القادم 2018 هذا بجانب التدفقات للاستثمارات الأجنبية والتي سترتفع وقتها، كل هذا من المقرر أن يساهم بشكل كبير جدا في استقرار سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق المصرية.