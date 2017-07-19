البورصة تلغى تداول أسهم 8 شركات بسبب التلاعب

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ورد أن إدارة البورصة المصرية قد قامت بإلغاء العملية المنفذة بها والتى احمل رقم 104190537 حيث جرى التداول على الورقة المالية الخاصة بشركة مصر للأسمنت / قنا.

صدر قرار البورصة المصرية خلال جلسته التى انعقدت اليوم الأربعاء، وقد جاء السبب وراء هذا القرار أنه تم أثناء التداول مخالفة أحكام المادة التى تحمل رقم 321 بالإضافة إلى المادة التى تحمل رقم 240 والتي صدرت من اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون سوق رأس المال الذى صدر برقم 95 لسنة 1992.

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جاء ان هذه المادة التى تحمل رقم 321 و التي صدرت من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سوق رأس المال والتى تتحمل رقم 95 لسنة 1992، أنه يحظر بشكل نهائى التلاعب فى أسعار الأوراق المالية داخل تداول البورصة، كما ورد أنه يحظر على الأفراد أن يقوموا بتنفيذ مهام بالبورصة أو أعمال من شأنها التأثير على السوق المالية أو على التأثير على الأسعار بأي تعامل يترتب عليه التأثير على عمليات البورصة بحيث تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.

قررت إدارة البورصة المصرية ان يتم إيقاف التداول اليوم على عدد من الأسهم الخاصة بعدد 8 شركات على أن يتم توقيف هذا التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب تجاوزها هذه الأسهم نسبة الـ5% وذلك صعودا أو هبوطا وذلك فى إطار جلسة تداول البورصة اليوم الأربعاء.

وعن الشركات التي تم إيقاف تداولها اليوم بالبورصة فهى كلا من السويس للأكياس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر للأسمنت / قنا، مصر لصناعة التبريد والتكييف، اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى، الالومنيوم العربية، مصر للألومنيوم.