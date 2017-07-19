وزارة التموين تنفي ما تردد عن زيادة سعر الرغيف

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخاص بمجلس الوزراء خلال البيان الذي أصدره، أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من احتمالية قيام وزارة التموين برفع سعر الرغيف المدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين غير صحيح على الإطلاق.

كما وأكد المركز من خلال تواصله مع وزارة التموين عدم صحة الخبر، كما أكد على مدى إلتزام الحكومة بتوفير الرغيف إلى المواطنين بسعر 5 قروش كما هو الآن، هذا في ظل حرص الدولة على إيصال الدعم الكامل إلى مستحقيه، هذا بجانب أن الوزارة تضع محدودي الدخل في عين الإعتبار أيضا.

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هذا بجانب أن قرار الوزارة بتحرير سعر تداول الدقيق المدعم قد أتى في ظل سعي الوزارة لتعزيز دور المطاحن والمخابز باعتبارهم شركاء في صناعة الخبز، حيث تقوم المطاحن بإنتاج نحو 300 مليون رغيف بصورة يومية.

هذا كما أن إجراء الوزارة بتحرير سعر الدقيق قد جاء بتحرير الوزارة لسِعر القمح الذي تمنحه للمطاحن بعدها تقوم المطاحن ببيع الدقيق بالسعر الحر للمخابز، وهكذا تتاح الفرصة للمخابز الإهتمام بجودة الخبز الذي تقوم بانتاجه وكذلك الإمتناع عن تهريب الدقيق كما يحدث، هذا بجانب تراجع قيمة الفقد بنحو 5 إلى 10%.

كما أن وزارة التموين أكدت على المواطنين ضرورة تبليغ الوزارة في حالة ظهور أي من الحالات التي تقوم فيها المخابز برفع سعر الخبز بدون وجه حق، ويمكن إيصال الشكاوى للوزارة من خلال الاتصال على 19280 أو من خلال 16528 وهو رقم بوابة الشكاوي.