الجنيه المصري ضمن قائمة أجمل العملات المعدنية عالميًا

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أعلنت صحيفة “تليجراف” البريطانية في أحدث إصداراتها عن قائمة أجمل العملات الموجودة في الوقت الحالي بين دول العالم حيث ورد أن الصحيفة اعتمدت فى تقييمها هذا العام أثناء اختيارها لقائمة أجمل العملت حول العالم على شكل العملة ولونها.

كما أن القائمة قد ضمت حوالي ما يقرب من 22 عملة مختلفة من بين عملات الدول العربية والأجنبية وقد جاء من بينها الجنيه المصرى وتحديدًا العملة المعدنية منه.

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وقالت الصحيفة البريطانية في تصريحاتها إنه فيما يخص اختيارها للعملة المعدنية هو وجود رأس الملك الفرعوني توت عنخ أمون الفرعون الشهير على العملة حيث اعتبرت الصحيفة الجزء الخاص بالملك الفرعوني ولونه على العملة أحد أهم أسباب جمال العملة المصرية.

جدير بالذكر أنه قد ورد أن من بين العملات الجميلة التي قد اختارتها الصحيفة عملة الـ 10 جنيه إسترلينى الورقية وكان سبب وقوع الاختيار عليها صورة الروائية جين أوستن في احتفالها بمرور ذكرى 200 عاما على وفاتها والذي كان يوافق 18 يوليو حيث قام البنك المركزي البريطاني، بنك إنجلترا، باتخاذ هذا القرار بوضعها لتصبح بذلك هذه الروائية المرأة الوحيدة بعد الملكة إليزابيث التي تم صك عملها بصورة تحمل وجهها فى بريطانيا.

وكانت من بين العملات الجديدة التي تم اختيارها هذا العام عملة الـ 5 دولار الأسترالي والتي قد أظهرت فيها وجه الملكة الشهيرة إليزابيث، ومن بين العملات التي اختارتها الصحيفة هذا العام الوجه الآخر من عملة كازاخستان وغيرها من العملات الأخرى.