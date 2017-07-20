“أورانج ” تعرب عن ثقتها الكبيرة في أمكانيات التنمية في الاقتصاد المصري

Advertisements

صرحت مجموعة أورانج الفرنسية عن ثقتها في الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، كما أكدت على رغبتها في العمل في السوق المصري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية لتعمل على زيادة التعاون المصري الفرنسي في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

تم الإعلان عن ذلك في التقرير الصادر عن مجموعة أورانج للاتصالات العالمية في أعقاب زيارة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفرنسا حيث تم اللقاء بينه وبين قيادات شركة أورانج العالمية للتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تستخدمها الشركة في مجال الشمول الرقمي، والتقنيات، وشبكات الاتصالات بالإضافة على إنشاء الشركة للمدن الذكية وإدارتها.

Advertisements

وجاء في تقرير شركة أورانج عن مدى رؤية الشركة لأهمية دولة جمهورية مصر العربية زيادة نشاطها في الفترة القادمة والمستقبلية في قارة أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، وأوضح الشركة عن عزمها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الجديدة المستخدمة للتكنولوجيا ومن أهمها أسيوط حيث تعتزم الشركة إقامة مركز جديدة لخدمة العملاء فيها.

وأوضحت شركة أورانج أنه تم الاتفاق على مساعدة الشركات التكنولوجية الناشئة حديثا في مصر لدعمها في الحصول على نموذج تجاري دائم ليتم تحويل أفكارها إلى سوق الواقع الملموس.

كما التقى المهندس ياسر القاضي في باريس أيضا أثناء زيارته لشركة أورانج بعدد من الأعضاء العاملين في اللجنة التنفيذية في مجموعة أورانج ومنهم نائب رئيس مجموعة أورانج ومدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا برونو ميتينج، والرئيس التنفيذي لشركة أورانج بالقاهرة جون مارك أريون، ونائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتسويق والتكنولوجيا ماري نويل جيجو.

كما زار المهندس ياسر القاضي متجر أورانج الذكي الذي تم إقامته على مساحة ألفين متر مربع في وسط العاصمة باريس، حيث يسمح لعملاء الشركة باختبار وتجربة أحدث المنتجات التي تصنعها شركة أورانج، والتعرف على أحدث الابتكارات المصنعة.

كما قام المهندس ياسر القاضي أيضا بزيارة لمركز الابتكارات الخاصة بشركة “أورانج” في منطقة “شاتيون” ليتعرف على أحدث التقنيات التابعة للجيل الخامس الخاصة بالاتصالات، حيث تمثل هذه التقنية التي سيتم تطبيقها في عدة دول من العالم في بداية عام 2020.