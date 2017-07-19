نائب رئيس البورصة يكشف عن سبب معاناة الشعب المصري وطريقة حل المشكلة

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ورد أن نائب رئيس البورصة المصرية الجديد، محسن عادل، والذي قد تم تعيينه صباح اليوم الأربعاء في منصب نائب رئيس البورصة المصرية والذي من المقرر أن يمتد فترة تعيينه في هذا المنصب لمدة 4 سنوات قادمة، قد صرح في أول ايامه بالعمل في هذا المنصب أن البورصة بشكل عام تعاني منذ عدة سنوات تصل إلى أربع سنوات أو أكثر.

أكد محسن عادل في تصريحاته على أن الأزمة العالمية كانت هي عنصر البداية في تشكيل معاناة البورصة المصرية، وعلى هذا يتوجب لكي يتم التخفيف من وطأت هذه المعاناة أن يتم عمل إعادة هيكلة شاملة لها.

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وقد أشار نائب رئيس البورصة محسن عادل في تصريحاته الإعلامية التي قد قام بإجرائها عن طريق مداخلة هاتفية مع برنامج “أسواق واعمال”، والذي يتم إذاعته على شاشة قناة “ON Live” الفضائية، والذي قد استقبله منه الإعلامى الشهير أيمن صلاح، أن البورصة في الوقت الراهن تحتاج إلى إعادة بدء التنفيذ فى خطة محكمة تضمن لها إعادة هيكلة شاملة أركانها.

كما أكد عادل على أن البورصة المصرية لديها حاليًا القواعد الأساسية التى يمكن من خلالها أن تبنى بها.

وأوضح ايضًا أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة كبيرة داخل الاسواق في الفترة المقبلة والتي على رأسها البورصة لكي يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة البناء، كما أضاف أن البورصة لن تتقدم وتصل إلى ما تطمح إليه عن طريق مجهودات مجموعة أو فرد واحد فقط.

ولكنها تحتاج إلى تكامل وتناغم بين الأطراف المختلفة من كافة المستويات والفئات وعدم استبعاد أى أحد منها مهما كان دورها مهمش او رئيسي، سواء كان من العاملين أو من المسئولين عن شركات الأوراق المالية، بالإضافة إلى الشركات المقيدة.