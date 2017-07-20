“التجارية بدمياط” تؤكد ارتفاع نسبة العمالة في صناعة الأثاث في مصر

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أعلن عضو الغرفة التجارية بدمياط محمد سليمان أن صناعة الأثاث بمحافظة دمياط تشكل أساس الصناعة ليست في محافظة دمياط فقط ولكن على مستوى مصر كلها، حيث تبلغ نسبة العمالة في صناعة الأثاث حوالي ثلاثة عشر بالمائة من بين مختلف نسبة الأيدي العاملة العاملين بالمهن الأخرى.

وأعلن محمد سليمان خلال الندوة التي أقيمت بمجموعة الاستراتيجي لتنظيم المعارض بمصر والإمارات، وأقيمت الندوة اليوم في أحد فنادق محافظة القاهرة وكان هدف الندوة “تطوير صناعة الأثاث في مصر” في ظل اهتمام جمهورية مصر العربية الكبير بزيادة الإنتاج المحلي من صناعة الأثاث، وإدخال كل التقنيات الحديثة في تصنيع الأثاث مما يؤدي إلى زيادة نسبة صادرات الأثاث، وخصوصا بعدما تم إنشاء مدينة جديدة للأثاث والتي تشكل نقطة إطلاق مصري إلى العالمية في مجال التصنيع والتصدير للخارج في مجال صناعة الأثاث والانطلاق إلى سوق المنافسة في الأسواق الدولية والعالمية.

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وأوضح محمد سليمان على الرغم من جهود الدولة في إقامة معارض تهدف إلى تشجيع صناعة الأثاث إلا أن هناك الكثير من العقبات والمعوقات التي تواجه الغرفة التجارية بدمياط بالإضافة إلى مصانع تصنيع الأثاث وعلى رأس هذه العقبات التسهيلات البنكية التي تتعلق بالتمويل ولابد أن يتم التنسيق بين البنوك لكي تعطي تسهيلات أكبر إلى مصنعي الأثاث من أجل رفع كفاءة المنتج المصري في مجال صناعة الأثاث.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الاقتصادية مع البنوك من أجل حل المشكلات التي تواجه تمويل قطاع صناعة الأثاث لرفع كفاءة المنتج الدمياطي.