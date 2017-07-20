الحكومة المصرية تقترض اليوم من البنوك 12.7 مليار جنيه

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صرح البنك المركزى المصرى أنه قد تقرر أن يقوم اليوم الخميس طرح أذون خزانة بالاسواق المصرية نيابة عن وزارة المالية، حيث بلغ إجمالي قيمة أذون خزانة التي من المقرر أن يتم طرحها البنك المركزي اليوم قيمة 12.7 مليار جنيه مصري.

وقد ورد أن البنك المركزي المصري سوف يقوم بطرح أذون خزانة على جزئين حيث يبلغ قيمة إجمالي الطرح الأول لأذون خزانة لأجل والتي حددت مدتها بـ 91 يومًا، بقيمة مالية تقدر 6.2 مليار جنيه، كما سيتم طرح أذون بقيمة إجمالية تقدر 6.5 مليار جنيه مصري وسوف تكون لأجل ايضً ولمدة 273 يومًا.

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من جهة اخرى قامت الحكومة المصرية بالإعلان مؤخرًا أنه يتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة طبقًا للحسابات المالية في نهاية العام المالى الجارى 2017 إلى حوالي 322 مليار جنيه.

تعمل حاليًا الحكومة المالية والمتمثلة في وزارة المالية بالسعي من أجل سد عجز الموازنة المالية لهذا العام المالي بمساعدة البنك المركزي المصري بإستخدام عدة طرق مالية متباينة.

تقوم وزارة المالية تطرح أذون خزانة وينوب عنها في هذا الطرح البنك المركزي بالإضافة إلى طرح سندات خزانة ايضًا، كما تقوم بإستخدام أدوات الدين الحكومية من أجل تغطية العجز، ويعد أحد المصادر الهامة لسد العجز أن تستخدم وزارة المالية المساعدات المالية المختلفة بالإضافة إلى المنح المتباينة التي تقوم بتقديمها الدول العربية كما تقوم بإضافة القروض الدولية لسد عجز الموازنة العامة ايضًا.