بنك الإسكندرية يقدم قرض شخصي للعاملين بالدولة بمزايا كبيرة

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ورد أن بنك الإسكندرية قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام السادة العاملين بالحكومة المصرية حيث يقدم لهم برنامج تمويل خاص في الفترة الحالية.
أعلن بنك الإسكندرية عن تقديمه إلى الموظفين العاملين داخل أجهزة الدولة فى الفترة الحالية قرض شخصي على أن يكون بضمان تحويل الراتب الخاص بموظف الدولة.
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أكد بنك الأإسكندرية على أن القرض الذي يقدمه يمتاز بعدة مواصفات باعتباره برنامج تمويل خاص للموظفين مقدم من البنك ، ومنها:
- يضم برنامج التمويل المقدم من بنك الإسكندرية إمكانية التقديم فيه من قبل العملاء الموظفين بكلاً من القطاع الحكومي وموظفي القطاع العام بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.
- يشترط أن تقوم جهة عمل المقدم للقرض أن يتعهد كتابيا بتحويل رواتبهم بشكل شهري إلى البنك.
- يمتاز القرض الشخصي المقدم من بنك الإسكندرية أن مدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، كما يقدم بأسعار فائدة خاصة وبرسوم تنافسية تم تحديدها من أجل العملاء الموظفين بالدولة.
- الحد الأدنى لقيمة التمويل لهذا القرض تبلغ 5000 جنيه مصري.
- الحد الأقصى بلغت قيمة التمويل الخاصة به حوالي مليون جنيه مصري.
- يمتاز القرض الشخصي المقدم بأن العميل يمكن أن يحصل على حدود سحب على المكشوف بالإضافة إلى أن البنك يوفر ل بطاقة ائتمان معتمدة مسبقًا.
- ورد أن القرض لا يشترط وجود ضامن لكي يتمكن العميل من الحصول على تأمين مجاني على الحياة.
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