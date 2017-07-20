بنك الإسكندرية يقدم قرض شخصي للعاملين بالدولة بمزايا كبيرة

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ورد أن بنك الإسكندرية قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام السادة العاملين بالحكومة المصرية حيث يقدم لهم برنامج تمويل خاص في الفترة الحالية.

أعلن بنك الإسكندرية عن تقديمه إلى الموظفين العاملين داخل أجهزة الدولة فى الفترة الحالية قرض شخصي على أن يكون بضمان تحويل الراتب الخاص بموظف الدولة.

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أكد بنك الأإسكندرية على أن القرض الذي يقدمه يمتاز بعدة مواصفات باعتباره برنامج تمويل خاص للموظفين مقدم من البنك ، ومنها: