بنك القاهرة: رفع قيمة فائدة حسابات التوفير والودائع بنسبة 2% كحد أقصى

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أصدر بنك القاهرة قرار برفع قيمة الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 025% كحد أدنى إلى 2% كحد أقصى وقد جاء هذا القرار يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا للتصريحات الصادرة من أحد المصادر المَسؤولة التابعة للبنك، فقد قررت لجنة الأصول والخصوم أن تقوم بتقديم عدد من الأوعية الادخارية الجديدة والتي تم تحديد عائد جديد لها.

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كما وأصدر البنك قرار بزيادة العائد على حسابات التوفير لترتفع من 9.875% إلى نحو 11.5%، كما وجاءت نسبة الربع السنوى بعد الارتفاع إلى 11.75% بعد أن كانت 10.125%، بينما جاءت النصف سنوية إلى 12% بعد أن كانت 11.25%، هذا كما بلغت نسبة العائد السنوي لحسابات التوفير نسبة 10.25%، في حين أن الزيادة الجديدة للعائد السنوي سوف يتم تطبيقها بداية من أول أغسطس.

ووصلت قيمة الفائدة الأسبوعية إلى 9% بعد الارتفاعات بعد أن كانت 7% في حين أن قيمة الفائدة عن الأسبوعين قد وصلت إلى 9.25% و وديعتي الشهر والشهرين قد ارتفعت قيمتها لتصل إلى 9% وقيمة الربع سنوية تصل قيمتها إلى 11.25%، و النصف سنوية وصلت قيمتها إلى 10.5% والسنوية تصل إلى 10.25%.

الجدير بالذكر أن قيمة الفائدة الجديدة الي قام البنك برفعها سوف يتم البدء في تطبيقها من 20 يوليو أي اليوم.

كما وتم زيادة قيمة شهادات الإيداع التي مدتها 3 سنوات لنِسبة 11% وذلك بعد أن كانت 10.25% هذا بالنسبة للشهادات صاحبة العائد الشهري في حين أن عائد الربع سنة قد تم زيادة نسبته لتصل إلى 10.375% و النصف سنوي قد وصلت قيمته إلى 11.75%.