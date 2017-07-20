البورصة المصرية توقع غرامة مالية كبيرة على 3 شركات

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قامت لجنة القيد التابعة إلى البورصة المصرية في خلال عقد جلستها المقررة اليوم الخميس، بإصدار قرارها بتغريم عدد 3 شركات متداولة بسبب مخالفة هذه الشركات بعض أحكام قواعد القيد المقررة بالبورصة بالإضافة إلى قواعد شطب الأوراق المالية، وابتعادها عن إجراءات التنفيذ الخاصة بها.

بلغ إجمالي قيمة المبلغ المالي التي قد غرمت البورصة للشركات حوالي 45 ألف جنيه، حيث قررت اللجنة تغريم شركة السويس للأكياس مبلغ 25 ألف جنيه، بعد أن أثبتت مخالفة الشركة لأحكام المادة التي تحمل رقم 34 من القواعد الخاصة بـ القيد والشطب المقررة حاليًا للأوراق المالية ، بالإضافة إلى المادة التي تحمل رقم 51 من الإجراءات التنفيذية.

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كما بلغت غرامة شركة أسمنت سيناء المقررة بمقدار 10 آلاف جنيه لأنها قد قامت بمخالفة المواد “32 , 30” الخاصتين في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالإضافة إلى مخالفة المواد التي تحمل رقم “42،43،44” الخاصة بالإجراءات التنفيذية للبورصة.

وعن الشركة الثالثة كانت شركة مصر للزيوت والصابون وقد تم تغريمها بمبلغ 10 آلاف جنيه، حيث أثبتت البورصة أن الشركة قد خالفت أحكام المادة التي تحمل رقم 38 من القواعد الخاصة بالقيد وشطب الأوراق المالية بالإضافة غلى مخالفة المادة رقم 66 من الإجراءات التنفيذية.

من جهة أخرى، قد قررت اللجنة في وقت لاحق قبول طلب إعادة العرض الذي تم تقديمه من قبل الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حيث تقرر أن يتم العدول عن القرار الذي قد اتخذته لجنة القيد والذي قد صدر فى يوم 5 يوليو الجارى، والذي تقرر فيه توقيع التزام مالى بمبلغ 5000 جنيه بسبب قيام الشركة بعدة مخالفات أثناء تداولها بالبورصة.