البورصة تكشف عن صافي أرباح تعاملاتها خلال أسبوع

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قامت البورصة المصرية بالكشف عن صافي أرباحها الأسبوعي حيث بلغ حوالي 1.7 مليار جنيه مصري وذلك في ختام تعاملاتها الأسبوعي وقد خرجت تصريحاتها خلال جلسة اليوم الخميس والمقررة في نهاية جلسات الأسبوع.

أغلقت البورصة تعاملاتها مساء اليوم عند مستوى 710.680 مليار جنيه مصري، بعد أن تمكنت ضغوط مبيعات المؤسسات العربية بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية من تقليص أرباح البورصة الصباحية هذا اليوم.

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خرجت تصريحات حنان رمسيس، المتخصصة في تنفيذ عمليات داخل البورصة المصرية باعتبارها خبيرة فى التعامل مع الأوراق المالية مؤكدة على إجمالى قيمة التداول على الأسهم التي تم تنفيذها خلال جلسة تداول اليوم الخميس داخل البورصة المصرية بلغت حوالي 741 مليون جنيه كما أن المؤسسات العربية والأخرى الأجنبية قد كان اتجاهها يميل إلى البيع في تعاملاتها، حيث وصل صافي قيمة التعاملات على التوالي حوالي 35.7 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه.

من جهة أخرى جاء اتجاه تعاملات الأفراد المصريين والمتداولين من كلاً من العرب بالإضافة إلى المؤسسات المصرية والأجانب في أثناء عملية الشراء خلال اليوم حوالي 54.6 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه 14.8 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن خبيرة الأوراق المالية قد أوضحت في تصريحاتها أن مؤشر الشركات سواء كانت المتوسطة أو الصغيرة والذي يطلق عليه “إيجى إكس 70” قد ارتفع خلال تعاملاته الختامية بنسبة 1.09% لكون ختام تعاملاته اليوم عند مستوى 674 نقطة.

بالإضافة إلى أن مؤشر “إيجى إكس 100” والذي يعد من المؤشرات الأوسع نطاقًا في تعاملات البورصة قد وصلت نسبة تداوله حوالي 0.75% ليكون مستوى الإغلاق له اليوم عند 1554 نقطة.