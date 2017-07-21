ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق المصرية

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خرجت تصريحات السيد رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، في أحدث تصريحاته الخاصة بأسعار اللحوم البيضاء والدواجن إنه قد ارتفع سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما قد شهدت بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ارتفاعات جديدة غير متوقعة بالأسواق.

أكد رئيس الشعبة في تصريحاته على أن الارتفاع الجديد الذي شهدته الأسواق المصرية على ارتفاع سعر كرتونة البيض ليس هناك مبررات واضحة بالسوق ولا لدي التجار والبائعين حيث شهدت أسعار البيض ارتفاع جديد اليوم ليصل سعر الكرتونة فيها من داخل المزرعة حوالي 32 جنيها بينما يصل سعر الكرتونة للمستهلك حوالي 36 جنيها ليصبح هذا السعر مرتفعًا بشكل كبير بدلا من 26 جنيها التي كانت مقررة في الفترة الماضية من داخل المزرعة.

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وقد أكد السيد عبد العزيز، في خلال تصريحاته الصحفية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، أن حجم إنتاج البيض في مصر قد وصل حتي الآن نحو 8.9 مليار جنيه مصر حيث يمكنه أن يقوم بتغطية احتياجات السوق المصرى في جميع المحافظات والمناطق المختلفة بشكل كامل.

من جهة أخرى أكد عبد العزيز على ان هناك عدة عوامل مختلفة من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على صناعة الدواجن واللحوم البيضاء في مصر كما يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على حجم الإنتاجية الخاصة بالأسواق والمزارع ومنها علي سبيل المثال ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في تربية الدواجن بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وفى سياق آخر، قامت أستاذة الطب البيطري التابعة إلى مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، الدكتورة شيرين زكى، بالتأكيد على أن إنتاج الدواجن واللحوم البيضاء بصفة عامة بالإضافة إلى إنتاج البيض بصفة خاصة في مصر قد أصبح في تراجع مستمر حيث تدهورت صناعته تدهورا كبيرا جدا،.

كما أكدت على أنه يجب على المسؤولين عن صناعة البيض بالدولة الاهتمام بصناعة الدواجن من جميع الاصعدة، وقد عللت الدكتورة شيرين تصريحاتها مشيرة إلى أن تلك الصناعة تعد أحد الصناعات الوطنية التي من الممكن في الوقت الحالي أن تساهم بشكل فعال في حل المشكلة الاقتصادية في مصر.