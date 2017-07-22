أخبار عن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 34 مليار دولار

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صرحت مصادر مطلعة من داخل البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي المصري لدى البنك المركزي قد إرتفع إلى أعلى مستوياته في الفترة الأخيرة وقام بتسجيل أعلى نسبة له منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011، وقد بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي نفس مستويات الاحتياطي الأجنبي قبل ثورة يناير، وأشارت مصادر خاصة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي متوقع وصوله إلى 34 مليار دولار أمريكي وسوف يتخطى هذه النسبة بسبب استقبال البنك المركزي المصري الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

هذا وقد أشار صندوق النقد الدولي عن أنه قد قرر إرسال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر، القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات، يبلغ قيمة القسط الواحد 4 مليارات في العام وقد بلغت قيمة الشريحة الأولى التي تسلمتها مصر في شهر نوفمبر العام الماضي 2 مليار و750 مليون دولار أمريكي، وقد تسلمت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وقد بلغت الشريحة الثانية من القرض مليار و250 مليون دولار أمريكي، ويذكر أن رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي 31.3 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي، لأحدث البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أنه بنهاية شهر يوليو الجاري سوف تصل أرصدة مصر من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 34 مليار دولار أمريكي.

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الجدير بالذكر قد أعلن البنك المركزي المصري في بداية شهر يوليو الحالي أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يعتبر في حالة إزدياد وسط العديد من المؤشرات الحيوية التي قد أكدت تعافي الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة ليلامس الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وتعتبر مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري هي المعاملات والتعاملات في المجال الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية، والتي تتكون من العديد من الودائع والسندات بالعملة الأجنبية، ويتم حفظها في محفوظات المصارف المركزية وعند السلطات النقدية، وهذا المصطلح يعتبر شائع بين الدول والخبراء بسبب صرفه للعملات الأجنبية بالإضافة إلى الذهب والحقوق الخاصة بالسحب والصندوق الدولي.