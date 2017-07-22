ارتفاع صادم فى العملة الإلكترونية وصل إلى 4000%

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قامت العملة الإلكترونية التي اشتهرت باسم “رابيل” بتسجيل ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بالأسواق حيث وصلت إلى ارتفاع صادم لم تسبق إليه من قبل كما ورد فى تصريحات خبراء الأسواق حيث أكدوا على أن العملة الإلكترونية رابيل قد ارتفعت بنسبة 3977%، وذلك في إطار تعاملاتها وتداولها منذ بداية العام الجاري 2017.

من جهة أخرى تعد العملة الإلكترونية “رابيل” والتي يرمز إليها في تعاملاتها بـ”إكس.أر.بي”، طبقًا للتصريحات الاخيرة هى ثالث أكبر عملة رقمية يتم التعامل بها بالأسواق حيث تأتي خلفًا لكلاً من عملة “البيتكوين” عملة “الإيتريوم”، وذلك عند مقارنتها بالقيم السوقية، والتي قد وصلت فيها نحو 7.2 مليار دولار أمريكي.

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جدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة المعاملات المالية على العملة الإلكترونية “رابيل” إلى حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار تعاملاتها في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أنهت تعاملات الرابيل السوقية في الربع الثاني من هذا العام عند سعر 0.263 دولار أمريكي، لتكون قد سجلت بعد هذا الإرتفاع حوالي 1159% مقارنة بتداولها في الربع الأول من العام 2017.

وقد صرحت بعض المصادر المالية أن عملة الـ رابيل قد ارتفعت في تعاملاتها لتصل إلى مستوى 0.0063 دولار أمريكي، وذلك في تعاملاتها في بداية العام الجاري.

وقد أكد بعض الخبراء على أن سوق العملات الإلكترونية بوجه عام يشهد حالة كبيرة من الارتفاع في التعاملات خلال هذه الفترة، في إطار سعي المسؤولين عن العملة إلى استعادة مستوياته القياسية التي قد ظهرت خلال تداولها على مدار الشهر المنصرف.

وقد تمكنت عملة البيتكوين في إطار تعاملاتها الأخيرة من تجاوز حاجز مستوى الـ 2900 دولار أمريكي، ليترتب على هذا تقلص مكاسبها خلال تعاملاتها اليوم إلى أدنى مستوى والذي قد وصل إلى 2700 دولار أمريكي.