البنك العربي الأفريقى يقدم برنامج تمويلي شخصيا يصل إلى مليون جنيه

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يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي برنامج خاص بالتمويلات الشخصية بفوائد تعتبر منافسة كثيراً ملبية لاحتياجات الموظفين واحتياجات أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى جميع المهن الحرة، وتعتبر أسعار الفائدة التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي أسعار منافسة ومميزة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للتمويل يصل إلى 7000 جنيه مصري، أما الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه مصري.

هذا ويعتبر أكثر مايميز قرض البنك العربي الأفريقي الدولي ويجعله أكثر تنافسياً هو مرونة السداد التي تصل إلى سبعة سنوات، 84 شهرا، بالإضافة إلى إمكانية زيادة قيمة التمويل الخاصة بالقرض خلال فترة السداد ،وإمكانية تأجيل القسط حتى ثلاثة مرات في العام الواحد.

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ويتميز برنامج البنك العربي الأفريقي الدولي أيضا بإمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق تقديم طلب للبنك بمد فترة السداد، ويوفر البنك للمستفيد تأمين مجاني علي الحياة طول فترة سداد التمويل، بالإضافة إلى أن قيمة التمويل الممنوحة من البنك يمكن زيادتها إلى 25 ضعف الدخل الشهري للموظف أو صاحب العمل أو المستفيد من التمويل.

ويشترط البنك العربي الأفريقي للحصول علي التمويل أن يقوم المستفيد بفتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية، بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يقل سن المستفيد 21 سنة ولا يزيد سنه عن 65 سنة عن انتهاء فترة التمويل، ويجب أن يكون تم تعيين العامل في عمله علي الأقل 6 شهور في الموقع الذي يعمل به، ولصاحب العمل أن يكون قد بدا عمله واستقر لمدة 6 أشهر أيضا.

أما بالنسبة لأنواع التمويل التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي، بأن يكون موظف يعمل براتب ثابت سواء كان هذا الموظف يعمل لدى شركة مشتركة بخدمات دفع المرتبات لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، أو موظف براتب ثابت لكن المؤسسة التي يعمل بها غير مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربية الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة الغير موظفين، هذا وقد طلب البنك العربي الأفريقية حلقة تعريفية تناول فيها البنك جميع أموال التمويل والخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحصول علي التمويل عبر الصفحة الرسمية للبنك علي مواقع التواصل الاجتماعي.