الذهب يحقق أكبر مكاسبه بعد هبوط الدولار الأمريكي بالأسواق

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أعلن المهتمين بـ أسواق الذهب يوم أمس أن الذهب باعتباره معدن هام في مصر قد تمكن من تسجيل أكبر مكسب له علي مدار أسبوعين وذلك في شهرين وقد أكد المهتمون على أن هذا المكسب قد نتج عن طريق ارتفاع عملة اليورو خلال تعاملاتها المالية مؤخرًا مما أثر بالسلب على تعاملات الدولار الأمريكي وتسبب في انخفاض كبير في أسعاره بالأسواق ليصل في النهاية إلى أدنى مستوى له وذلك منذ شهر يونيو حزيران 2016 مما غير من تداولات المعدن الأصفر وجعله أرخص ثمنا بالنسبة للسادة حائزي العملات الأخرى بالأسواق.

ورد أنه في تمام الساعة 18.21 بتوقيت خط جرينتش قد وصل السعر الفوري للذهب بالأسواق بعد هذا الارتفاع إلى نسبة 0.87 بالمئة حيث بلغ سعر الأوقية فيه نحو 1255.06 دولار بالنسبة للـ “الأونصة” بعد أن تمكن من الوصول إلى أعلى مستوياته في تعاملاته السوقية منذ يوم 26 يونيو حزيران والتي قد بلغت حوالي 1255 دولارا أمريكي ليكون بهذا قد سلك الذهب مساره نحو تحقيق أكبر مكسب له على مدار أسبوع كامل منذ شهر مايو أيار.

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من جهة أخرى نتج عن هذا الارتفاع زيادة أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة والتي من المقرر أن يتم تسليمها في شهر أغسطس آب بقيمة 9.4 دولار، والتي تساوي نسبة 0.75 بالمئة، حيث وصلت إلى 1254.90 دولار أمريكي وذلك عن سعر الأوقية الواحدة، حيث جاءت هذه الأسعار في الختام الأسبوعي بعد أن ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة.

كما ورد أنه قد أثرت هذه التعاملات على أسعار عدد من المعادن النفيسة الأخرى، ومنها الفضة حيث زادت بمقدار 1.18 بالمئة إلى 16.482 دولار أمريكي للأوقية بعد أن تمكنت في خلال وقت سابق أن تصل إلى 16.509 دولار، الذي يعد أعلى سعر قد وصلت إليه في خلال تعاملاتها منذ الثالث من يوليو تموز.

كما ارتفع سعر الفضة في هذه الفترة حوالي 3.3 بالمئة وذلك خلال هذا الأسبوع والذى ترتب عليه حصد أكبر مكسب أسبوعي قد سجله المعدن منذ شهر يناير كانون الثاني.

كما ارتفع البلاتين فى تداوله نحو 0.87 بالمئة حيث وصل إلى 934.35 دولارا أمريكي بالنسبة لسعر للأوقية بينما زاد سعر معدن البلاديوم علي نحو 0.20 بالمئة حيث وصل إلى 844.22 دولار للأوقية ليعد الوحيد وسط هذه الارتفاعات الذي اتجه نحو الخسارة.